俄烏外長會談 各自表述乏大進展

不排除領袖會面 不信爆核戰

烏克蘭外長庫列巴與拉夫羅夫昨在土耳其南部安塔利亞（Antalya）出席一個外交論壇時會面。會談後庫列巴表示，東南部的馬里烏波爾人道狀况極差，但俄方未承諾在那裏設人道走廊，又沒有回應在全烏克蘭24小時人道停火建議。他稱烏克蘭絕對不會屈服，「烏克蘭沒有投降，也不會投降」，但願意繼續與俄方會談。庫列巴又說，他建議在列強提供安全保障下，烏克蘭採取中立地位，但被拉夫羅夫拒絕。

拉夫羅夫則重申俄方立場，要求烏克蘭非軍事化並保持中立地位。俄方已就相關問題向烏方提出建議書，並要求回覆。他又稱總統普京不拒絕與烏克蘭總統澤連斯基直接會談，討論「個別事項」。拉夫羅夫同時譴責西方利用烏克蘭削弱俄羅斯，俄國「將持全新世界觀走出危機」，「不再對西方抱有幻想」，依靠西方政府和企業。但他表示，「不願相信，亦不相信」雙方會爆發核戰。

烏敏感資料伺服器擬運出國

此外，路透社周三引述烏克蘭國家特別通訊與信息保護服務部門副主管若拉（Victor Zhora）表示，政府正為敏感資料與伺服器運至國外作準備，以防俄部隊一旦深入烏克蘭取得機密資料。但他強調，首要仍是保護國內的資訊科技基建，將電子資料運至其他國家僅是後備方案。

（路透社/彭博社）

（俄軍侵烏）