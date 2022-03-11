俄指美助烏研化武 白宮斥製骯髒戰口實

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）較早時稱，美國資助烏方一個涉及鼠疫、霍亂、炭疽等致命病原體的生物武器計劃。美國和烏克蘭對此否認，白宮發言人普薩基斥責俄方指控「荒謬」。普薩基又在Twitter發文，指俄羅斯作出上述虛假指控，又指「俄方文宣背後似乎獲中國支持」，呼籲關注俄可能發動「假旗」行動，為日後對烏使用生化武器製造口實。

中國外交部發言人趙立堅周二（8日）在外交部例行記者會上回應「美駐烏使館已緊急刪除涉及實驗室的信息」的報道，他稱「美國在烏克蘭的生物實驗室存儲了大量危險病毒」，並指俄軍發現「美國利用這些設施展開軍事計劃」。趙立堅稱這些事例只是「冰山一角」，質問「美國真正意圖」為何。

此前西方官員警告俄羅斯數年前曾與盟友、敘利亞巴沙爾政府於敘利亞內戰中使用化武，如今有理由關注莫斯科或會對烏使用非常規武器。

英指俄涉用大殺傷力熱壓彈

另外，英國國防部周四（10日）在Twitter稱，俄羅斯國防部證實已在烏克蘭動用TOS-1A「布拉提諾」（Buratino）武器系統。英方稱，TOS-1A用作發射熱壓式火箭。熱壓彈（thermobaric bombs）又稱真空彈，特徵是會在第一次小型爆炸後噴灑炸藥塵霧充斥空中，第二次點火引爆可產生極高溫及造成局部真空狀態，令目標區內的人被炸死或窒息死亡，高溫亦足以熔化金屬和人體，殺傷力極大。目前並沒國際法例禁用熱壓彈，但倘用來對付民用設施，則可被視為干犯戰爭罪行。

（衛報/BBC/法國國際廣播電台）

（俄軍侵烏）