烏婦幼醫院被炸 俄稱假新聞 圍城民眾飲雪橫屍 副市長斥普京草菅人命

俄烏周三較早時原本同意在基輔、馬里烏波爾、哈爾科夫等城市停火12小時，開放人道走廊供難民撤離，但烏克蘭當局指俄軍在停火期間空襲馬里烏波爾一間兒童醫院。頓涅茨克州長稱，俄軍襲擊該醫院造成最少17人受傷。烏克蘭官員昨稱最少3人在襲擊中喪生，包括一名女童。

烏總統斥炸兒童醫院種族滅絕

澤連斯基指空襲兒童醫院證明烏克蘭發生種族滅絕。他在Telegram稱：「一間兒童醫院，一個產科病房。它們如何能威脅俄羅斯？這是個什麼國家，如此害怕醫院、產科病房而要摧毁它們？醫院和學校被毁，教堂和一般建築物都被毁。人們被殺，兒童被殺。」他在Twitter上載受襲醫院相片，指民眾和兒童被埋瓦礫下，另一段影片顯示醫院嚴重受損的狀况。

馬里烏波爾副市長奧爾洛夫（Sergiy Orlov）稱當地被俄軍包圍以來都一直受到攻擊，稱俄軍用飛機、炮彈、多管火箭發射器、Grad（「冰雹」）火箭及其他他們也不認識的武器施襲，稱這是戰爭罪行及種族滅絕。他指俄軍炮擊人道走廊甚至埋地雷，並設置檢查站，令難民無法撤離。

奧爾洛夫指除了醫院，民居也成「摧毁」目標，說市內有1170人死亡，市政工人周三把47名死者埋在亂葬崗。他指俄羅斯想傳達的信息非常明確：「普京打算摧毁烏克蘭，這樣他就可擁有一個沒有烏克蘭人的烏克蘭。」

缺糧水缺電 馬里烏波爾如末日

奧爾洛夫形容民眾目前生活在極冷的「中世紀環境」，市內多區遭到破壞，8天以來當地缺乏暖氣、供電、燃氣或電力，停泊在該市沿海郊區的俄軍坦克和裝甲車炸毁全部15條電纜，周一又炸毁燃氣管道；雖然曾派員修理但立即被俄軍攻擊而不得不離開。他稱居民煮食唯一方法是在戶外生火，且對下雪感高興，因那代表他們有東西可喝。他說一名6歲女孩死於脫水：「這是2022年的歐洲，怎麼可能發生這種事？」

《衛報》報道，在馬里烏波爾拍到的圖片顯示，行人路上有未及埋葬的遺體。居民搶掠商店尋找食物。紅十字會形容市面情况如世界末日，烏克蘭紅十字會副總幹事斯托科茲（Olena Stokoz）稱全市缺糧缺水缺電，人們因脫水而瀕臨死亡。

聯國俄代表指烏軍早接管醫院

俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）昨指出，烏克蘭聲稱俄軍轟炸馬里烏波爾的兒童醫院是「假新聞」，指這座建築以往曾是產科醫院，早已被軍隊接管。他說，俄方3月7日曾警告，該醫院已成軍事目標，烏克蘭軍隊在此一地點開火。

不過，有美國國防部高級官員周三稱，有迹象顯示俄軍使用非制導炸彈（unguided bombs），由於這種炸彈沒有制導系統，大大增加擊錯目標的機率，該官員又稱美國留意到平民建築物和平民傷亡增加的情况。

(路透社/法新社/衛報/BBC/紐約時報/CNN)

（俄軍侵烏）