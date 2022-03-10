查總統貪腐案揚名 尹錫悅對中朝強硬

即使尹錫悅本人主張自由市場、政府不干預的保守經濟哲學，但面對韓國國內經濟及就業問題嚴峻，他在競選政綱中承諾全國增加250萬戶住宅；廢除綜合不動產稅；廢除非核政策；促進資訊科技業發展，培育100萬名數碼科技人才。

在今日兩性爭議矛盾尖銳的韓國，尹錫悅抨擊促進性別平等、防範家暴的婦女家庭部「把男性視作潛在罪犯」，明言當選後會廢除該政府部門，此舉被指是為爭取20至29歲男選民支持，但另一方面引起女權主義者激烈批評。

主張力量換和平

追加部署薩德

外交政策方面，尹的方針被指與過去李明博、朴槿惠政府類似，主張加強韓美同盟及修復韓日關係。朝鮮政策目標優先實現非核化，並促進與平壤當局的經濟合作。國防上，尹主張以力量換取和平，同時其對華立場較強硬，提倡追加部署薩德（THAAD）導彈防禦系統，或將挑動北京神經，但仍表示會促進與中國的經濟合作。

世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長分析稱，鑑於尹錫悅保守強硬的外交立場，他上任後可能因曾將朝鮮軍隊稱為「主要敵人」，以及追加部署薩德的方針，令韓國同時面臨與朝鮮及中國關係惡化的困境。

此外，尹錫悅的妻子金建熙因遭揭發簡歷造假，捏造工作和學業的內容而向公眾道歉，以及捲入涉嫌操縱公司股價案，曾一度被指是尹選情的「最大負累」。加上其外母觸犯偽造私人文件罪，在一審被判囚一年，令尹與其他競爭對手一樣，在這場被稱為「最無好感」的大選」中，對支持者以外民眾來說形象不算討好。

（中央社/明報資料室）