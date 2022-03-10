韓大選拉鋸 保守派尹錫悅先握勝券 疫下投票踴躍 出口民調差距不足1百分點

明報特約記者許東爀、明報國際組 首爾-香港 連線報道

今屆選舉為執政共同民主黨的李在明與最大在野黨國民力量黨的尹錫悅之爭。電視台昨日傍晚發表出口民調，指雙方相差僅約0.6個百分點，兩黨的競選總部氣氛俱顯凝重，民眾亦緊張追看開票結果，夜深時分住宅區猶迴響着電視播報選情的聲音。有選民受訪說，要非知道結果，否則睡不着。投票昨晚7時半結束後，開票結果一直呈拉鋸，尹、李兩人忽先忽後，但差距均在1個百分點之內。迄香港時間周四凌晨近2時，已點逾90%票的情况下，是尹錫悅得票48.64%對李在明得票47.76%，前者險勝。當選總統者需迫切解決新冠疫情、經濟困境、住屋問題、對中美朝日等國的內政外交事宜。

投票率近八成

染疫者山火災民紛參與

韓國人口約5200萬，合資格選民逾4419萬，其中逾1632萬人已於上周提前投票。雖然選民為着競選期間候選人充斥負面報道，幾乎一面倒指稱這是韓國「史上最無好感的大選」，口說「選不下手」，卻未放棄手上選票。自昨日中午起，投票率一直超過2017年上屆大選同時段，投票氣氛熾熱，無論是確診者、隔離檢疫人士、山火災民、「首投族」抑或長者，莫不踴躍投票，締造出77.1％總投票率，僅比上屆77.2%稍遜0.1個百分點。

這是首屆將投票年齡門檻降至18歲，連同上屆大選未夠年齡投票的25歲以下人士，均屬「首投族」；他們表示因有投票權而切實感受到公民身分，也感受到選票對國家影響的分量。18歲選民朴修男說：「（這次總統選舉）讓我有機會思考我最需要什麼。」在首爾，一名打了石膏、撐着拐杖的68歲男選民強調「投票是我該做的事」。一名26歲選民說：「想到兩候選者叮噹馬頭，每一張選票都是重要的，所以來投票。」

新冠病毒變異株Omicron的傳染力驚人，令該國單日確診人數在投票前夕首破兩年多來新高，錄34萬，為選舉添上隱憂。不過這已是韓國第3場的疫下選舉，當局甚具防疫選舉經驗，整體安排良好。

不過昨天亦不乏選舉混亂情况。例如有選民投票時被指選舉名簿顯示已提前投票；有票站職員誤向同一選民給兩張選票；有已提前投票的選民昨到票站出示身分證，再獲發選票。