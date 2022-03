引邱吉爾經典 烏總統英國會演說贏掌聲

英國首相約翰遜、外交大臣卓慧思、國防大臣華禮仕等高級官員皆有出席上述活動,現場座無虛席,部分議員和官員要坐在地上。演說開始前,所有人起立鼓掌向澤連斯基致意約40秒。

澤連斯基引用二戰時期英國首相邱吉爾在國會那場著名的「我們決不投降」(we shall never surrender)演說,把烏克蘭水深火熱的處境與英國人的二戰歷史記憶連結一起。他說:「我們不會投降,不會輸,我們會戰鬥到底。我們會在海中、空中作戰,我們會保衛國土。我們會四處作戰……我們不會投降。」他又引用莎翁名句 「To be or not to be」(生存還是毁滅),帶出烏克蘭遭入侵以來面臨的困境。澤連斯基促請英國加強對俄制裁,又重申希望北約設禁飛區。約翰遜回應稱英國將運用一切外交、人道和經濟手段,直到俄羅斯總統普京失敗、烏克蘭再度自由。

澤連斯基指不再堅持入北約

另外,澤連斯基在周一晚上播出的美國廣播公司(ABC)訪問說,當了解到北約不準備接受烏克蘭後,他很久之前就對這個議題冷靜下來,他認為北約怕麻煩,亦怕與俄羅斯對抗。對於北約成員身分的問題,澤連斯基說,不想做一個跪地乞討國家的總統。

(BBC/CNN/中央社)

(俄軍侵烏)