引邱吉爾經典 烏總統英國會演說贏掌聲

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基周二（8日）以視像形式在英國國會發表演說，其間引用二戰時期英國首相邱吉爾演說用語以及英國文學巨擘莎士比亞名句，獲得出席者熱烈掌聲。今次是首次有其他國家的領導人在英國國會下議院發表演說。
英國首相約翰遜、外交大臣卓慧思、國防大臣華禮仕等高級官員皆有出席上述活動，現場座無虛席，部分議員和官員要坐在地上。演說開始前，所有人起立鼓掌向澤連斯基致意約40秒。
澤連斯基引用二戰時期英國首相邱吉爾在國會那場著名的「我們決不投降」（we shall never surrender）演說，把烏克蘭水深火熱的處境與英國人的二戰歷史記憶連結一起。他說：「我們不會投降，不會輸，我們會戰鬥到底。我們會在海中、空中作戰，我們會保衛國土。我們會四處作戰……我們不會投降。」他又引用莎翁名句 「To be or not to be」（生存還是毁滅），帶出烏克蘭遭入侵以來面臨的困境。澤連斯基促請英國加強對俄制裁，又重申希望北約設禁飛區。約翰遜回應稱英國將運用一切外交、人道和經濟手段，直到俄羅斯總統普京失敗、烏克蘭再度自由。
澤連斯基指不再堅持入北約
另外，澤連斯基在周一晚上播出的美國廣播公司（ABC）訪問說，當了解到北約不準備接受烏克蘭後，他很久之前就對這個議題冷靜下來，他認為北約怕麻煩，亦怕與俄羅斯對抗。對於北約成員身分的問題，澤連斯基說，不想做一個跪地乞討國家的總統。