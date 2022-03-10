美點名華企 警告勿助俄避制裁

《紐時》周二報道，雷蒙多稱俄羅斯「必然會討好其他國家來突破防線、規避制裁和出口管制」，但如果美國發現中芯國際之類的中國企業把晶片賣給俄羅斯，「我們基本上可以讓中芯國際關門，因為我們會讓他們用不了我們的設備和軟件」。

因應俄侵烏，美國、歐盟以及多國政府對俄實施出口管制，禁止出售某些高科技產品給俄羅斯和白俄羅斯，包括先進半導體。《紐時》指出，美國出口管制不僅適用於美國企業，也適用於以美國軟件或科技製造產品的各國企業，包括許多中企。

麥當勞星巴克可樂暫停在俄業務

此外，麥當勞、星巴克、可口可樂與百事公司等象徵美國文化影響力的品牌，周二加入其他跨國企業反對俄軍侵烏的行列，宣布暫停在俄業務。其中麥當勞表示將暫時關閉在俄的850間餐廳，「我們無法漠視持續在烏克蘭上演的人間苦難」。耶魯大學一支研究團隊表示，在俄有相當規模業務的跨國企業中，已有約290間於俄2月24日侵烏後宣布撤出俄國或暫停當地業務，讓人聯想到1980年代為抗議南非種族隔離政策掀起的大規模撤資運動。

俄央行禁銀行出售外匯 為期半年

面對西方的金融制裁，俄羅斯中央銀行周三宣布外匯管制措施，即日起至9月9日禁止銀行向公眾出售外匯，但准公眾把外匯兌換成盧布，銀行客戶只可在外匯存款中提取最多1萬美元。

美英周二宣布禁止進口俄羅斯石油後，俄羅斯總統普京簽發命令，將在本年內限制某些貨品和原材料的進出口，克里姆林宮已指示政府制訂一份受影響國家名單。

（法新社/路透社/彭博社/CNN）

（俄軍侵烏）