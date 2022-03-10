美制俄「撲油」碰壁 沙特阿聯酋開條件 兩國曾與普京通電話 拒與拜登溝通

報道引述美國官員談到拜登與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）對話安排時說：「大家曾對通話有一定期待，但最終沒有發生。這原本是打開沙特（石油）閥門的一部分。」阿聯酋實際掌權者、阿布扎比王儲穆罕默德‧本‧扎耶德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）最近也拒絕與拜登通電話。白宮發言人普薩基本周初則稱，沒計劃很快與沙特王儲穆罕德討論石油問題，拜登也沒計劃前往沙特。

也門內戰卡舒吉案生齟齬

拜登去年1月上任後，美國在波斯灣地區的政策導致與這兩國關係轉差。報道引述沙特官員稱，拜登執政後兩國關係惡化，沙特希望美國能在也門內戰中提供更多支持，並協助沙特發展民用核計劃，也讓王儲穆罕默德在美國享有法律豁免權。穆罕默德在美國面對多宗訴訟，包括2018年沙特異見記者卡舒吉被殺案，拜登上台後也表明會追究事件責任。

官員亦稱，獲伊朗支持的也門胡塞武裝最近向阿聯酋和沙特發動導彈攻擊，但美國對此反應克制，令沙阿兩國不滿。兩國政府還關注伊朗核協議恢復，認為協議沒解決他們的安全疑慮。伊朗核協議談判近幾周已進入最後階段。

美官員安撫不果 沙阿拒增產油量

拜登周二宣布禁止進口俄石油，消息刺激油價升破130美元一桶，創近14年新高。隨着油價飈升，白宮近期已開始嘗試修補與沙特及阿聯酋的關係，因只有這兩大主要產油國能夠額外提供數百萬桶石油，有助穩定油價。美國國家安全委員會中東政策協調員麥格克（Brett McGurk）及國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）上月底曾前往利雅得，試圖修復雙邊關係。麥格克亦在阿布扎比會見穆罕默德‧本‧扎耶德，以調解阿聯酋不滿美國對胡塞武裝襲擊的回應。美國官員稱，拜登政府一直致力加強沙特和阿聯酋的導彈防禦系統，協助兩國保護自己。官員說，縱使這可能不是兩國想要的全部，但美國正嘗試解決它們的安全憂慮。

不過，報道指沙特和阿聯酋已拒絕增加產油量，強調會堅持執行石油輸出國組織（OPEC）與由俄羅斯領導的「OPEC＋」之間通過的產油計劃。值得留意的是，兩國王儲拒絕與拜登通電話後，上周卻接聽俄總統普京的來電，兩人隨後也與烏克蘭總統澤連斯基通話。沙特官員表示，美國曾要求王儲穆罕默德調停俄烏衝突，王儲已着手實行。

另接洽委內瑞拉 施壓美頁岩油商

為尋求取代俄國的進口石油及遏止油價，美國也放眼俄羅斯在南美的盟友兼最大石油儲存國委內瑞拉。白宮稱，美國官員在過去的周末到訪加拉加斯，商討「能源安全」及當地在囚美國人的狀况。委國政府周二釋放兩名在囚美國人，被視為馬杜羅政府向美國示好的舉措。此外，《金融時報》昨報道，拜登政府已加強向美國頁岩油生產商施壓，要求他們「竭盡所能」增加供應，以遏抑油價。

（華爾街日報/金融時報/紐約時報）

（俄軍侵烏）