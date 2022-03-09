俄「Z」標誌成愛國象徵 烏斥「納粹徽號分兩半」

自開戰後，部分俄羅斯地方政府政府建築物的窗戶個別亮燈製造Z圖案，部分政府官員在其社交平台專頁改用Z的照片，俄羅斯的汽車上（圖）、親政府集會的標語上、大城市的廣告板上、在社交平台上廣傳的親政府短片中也常見Z字，就連兒童醫院都安排病童在雪地排出Z形合照。有公司亦將其品牌中俄文的Z字換成拉丁文的Z字。俄羅斯一些反戰組織或人權組織的建築物，近日亦被政府人員塗上Z字。有俄羅斯體操運動員更在國際比賽頒獎禮上刻意穿上印有Z字的裝束。

俄羅斯官方沒有公開Z字的意思，但北部阿爾漢格爾斯克州官員熱爾納科夫（Ivan Zhernakov）接受國營傳媒訪問時說：「這是人民團結的象徵。它代表支持我們的軍隊，支持總統的決定，其設計是用以在這艱難時刻團結大家。」

疑借代烏總統姓氏字首

不過在烏克蘭，俄軍的Z符號含意大相逕庭。烏克蘭防長周一將之與納粹扯上關係，稱兩個Z字組合成的納粹標誌。烏克蘭總統澤連斯基本身是猶太人，其姓氏起首字母正是Z。

（華爾街日報/CNN）

（俄軍侵烏）