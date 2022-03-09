俄威脅「斷氣」歐卻步 美英先禁運 莫斯科稱可關「北溪1」 歐盟備減能源倚賴方案

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周一發表電視講話，稱西方不可能迅速在歐洲市場上找到代替品，「這需要數年時間，且對歐洲消費者來說價格會高很多，最終將受嚴重傷害」。他更警告石油禁運會引發報復，「我們完全有權決定並禁止透過現有的北溪1號線（Nord Stream 1）天然氣管道輸氣」。諾瓦克稱，俄羅斯還有其他出售石油的選項，強調任何石油禁令都會對全球市場造成「災難後果」，導致油價飈升逾一倍至每桶300美元或以上。

俄警告油價飈至每桶300美元

俄羅斯是全球最大天然氣生產國和第二大原油生產國，任何制裁都會重挫俄羅斯能源產業，但歐盟約四成天然氣和三成石油均進口自俄羅斯，一旦供應中斷，不易找到替代品，因此歐洲一直在對制裁俄能源業上裹足不前，德國和荷蘭周一便公開反對禁俄油計劃。德國總理朔爾茨指出，歐洲不制裁俄能源業，因俄能源供應對歐洲人的日常生活至關重要，目前歐洲的供暖、交通、電力和工業所需的能源供應都無法以其他方式獲得保障。

英國首相約翰遜周一與到訪的荷蘭首相呂特和加拿大總理杜魯多會談。約翰遜稱，減少依賴俄能源過程必須循序漸進，要確保有替代供應。呂特亦稱，歐洲擺脫俄能源需要時間，「痛苦的現實」是歐洲人仍非常依賴俄羅斯的天然氣和石油。荷蘭能源部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）昨日澄清，任何制裁方案都不能排除，只是要制裁的話，所有歐盟國家都必須有能力承受衝擊。路透社和CNN報道，美國總統拜登周二可能會宣布單獨實施對俄石油禁令。俄佔美國原油進口量3%。而英國從俄羅斯入口的化石能源佔整體入口8%；英國18%的柴油來自俄羅斯。

歐盼對俄燃氣需求降2/3

歐盟正積極尋求擺脫對俄的「能源癮」，周四在法國舉行的峰會上，歐盟領袖預計會宣布逐步「淘汰」從俄進口石油和天然氣。彭博社引述官員報道，歐盟委員會周二將提交結束依賴俄天氣然計劃，內容包括增加來自俄羅斯以外的液化天然氣進口和管道供應、提高能源效率、增加可再生氣體供應和轉向電氣化，令歐洲今年對俄天然氣進口需求降近八成，目標是遠早於2030年擺脫對俄能源依賴。最終歐盟宣布的目標是今年減少三分之二。歐盟委員會亦相信，即使俄羅斯突然中斷供應天然氣，歐盟也足以應付今冬剩餘時間的天然氣需求，但仍會建議成員國現在開始補充庫存，為下一個冬天作準備。

彭博：華擬增持俄企業股

彭博社昨引述知情人士報道，中國正考慮買入或增持俄羅斯能源和商品企業的股份，例如俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）、俄羅斯鋁業聯合公司（United Co. Rusal PLC）等。消息人士說，由於中國集中精力於能源和糧食安全，任何協議旨在增強中國的進口，而不代表中國對俄羅斯侵烏的支持。

（彭博社/BBC/德國之聲）

（俄軍侵烏）