厭女「廿代男」撐保守主張 顯兩性衝突

文在寅參選總統時宣告要成為「女性主義總統」，惟他領導的共同民主黨政府上台後，性別衝突反而變本加厲，尤以年約20至29歲男女的社會摩擦最為嚴重，並衍生「廿代男」、「廿代女」的貶稱。成均館大學社會學教授具廷祐（音譯）分析：「進步勢力到目前為止一直與女權運動走在同一軌道上，卻加強了年輕男性覺得被現屆政府邊緣化、受到差別對待的印象。與之同時，嚴重失業問題累積的焦慮和不安，亦爆發開來。」

質疑文在寅政策過於「親女」

「廿代男」質疑文在寅政府政策「親女」、「惡男」，使「廿代女」的聲音變大。這些「廿代男」萌生反政府情緒，轉向支持保守政黨制止「偏幫」女人的趨勢。今年1月韓國蓋洛普民調顯示，18至29歲男性受訪者中，44%支持最大在野國民力量黨，遠多於支持共同民主黨的19%。

為迎合這群男性選民，國民力量黨候選人尹錫悅1月甚至抨擊婦女家庭部「把男性視作潛在罪犯」，矢言當選將予廢除。

婦女則批評政界及社會「大男人主義」作祟。公共機關的男女僱用比例約為6比4；仁川國際機場公社、韓國電力公社等15家上市公司的新聘員工中，女性只佔22.2%。經濟合作與發展組織（OECD）數據亦反映，韓國男性薪酬比女性高約32%，差距是已發展國家之最。

政客主攻男性票 反映大男人社會

梨花大學社會學教授鄭順乧（粵音「豆」）說：「政界沒有設法解決男性女性互相厭惡，反而迴避或者利用（撈取政治好處）。婦女的安全、育兒，或者男性的兵役問題，全都是男女青年所面對的難題，彼此互不體諒，徒然擴大了矛盾。」有政治評論亦指出男女投票權相同，唯見政客爭取「廿代男」選票，反映韓國是個大男人社會。