候選人醜聞纏身 掩蓋民生選舉議題

李在明及其家人常被提起的爭議：

一）李曾被判刑4次，包括酒駕及冒稱檢察官等；

二）李涉嫌強制把哥哥送往精神病院的事件發生後，他向嫂子辱罵「會撕裂你陰戶」的通話內容曝光，被尹錫悅支持者送上「撕裂」的外號；

三）李任職京畿道知事時，在大莊洞地產開發項目中爆發弊案，其中4名相關人士自殺；

四）李任職道知事時，妻子享受特殊待遇引發爭議：妻子被她的秘書揭發曾指示京畿道政府總務課所屬職員處理代購處方藥、送餐、洗衣等各種私事；

五）李的兒子涉及非法網絡賭博及非法性交易。

尹錫悅及其家人常被提起的爭議：

一）出現謠言指尹盲信薩滿信仰，為了當選總統跟巫師作法；

二）出現謠言指尹原來是酒徒，不論在競選活動中或是白天都經常飲酒；

三）出現謠言指尹的妻子曾做坐枱（陪酒）小姐；

四）尹的妻子被揭發簡歷造假，捏造工作和學業的內容，最終她為事件向公眾道歉；

五）尹的妻子捲入涉嫌操縱公司股價案；

六）尹的外母觸犯偽造私人文件罪，在一審被判囚一年。

本報特約記者訪問了一些韓國選民，可反映兩名候選人的醜聞如何影響這場「歷來最無好感大選」的選民投票意向。

尹錫悅被指迷信兼酗酒

一名居於慶尚南道的李在明支持者稱，根據迄今為止暴露的缺點，並無理由選擇尹錫悅。她說她母親直接聽到的說法，是尹錫悅經常遭被稱為薩滿的僧侶灌輸「相信尹錫悅會成為總統」的想法，她認為很難選擇一名相信八字或風水的候選人。有網民提到尹曾發表容許日本自衛隊進駐韓國的言論，而大莊洞地產開發其實是尹錫悅的責任，其妻子又操縱公司股價。她感到十分失望，絕不投給尹錫悅。

一名原本支持國民力量黨的年輕選民表示，他已在提前投票中支持李在明，稱不能選擇「在他身邊不斷吵鬧」的尹錫悅。定居首爾的商人韓先生原先支持尹錫悅，但不接受尹任職檢察官時爆出酗酒醜聞，形容這是他最後不投給尹的重大原因。

李在明辱女言論失民心

另一名居住首爾的尹錫悅支持者、前教師洪小姐表示，這次尹錫悅和李在明之爭已令她分不清保守派和進步派的區別；她只知道倫理上有缺失的候選人，千萬不能當選。

一名定居首爾的企業董事長原是共同民主黨的支持者，他明言過去對文在寅政府寄厚望，最後國家卻一塌糊塗，十分失望。她指雖然尹錫悅的問題也很多，但李在明出口侮辱女性的辱罵言語令她大為失望，所以別無選擇，只能投尹。