韓「最無好感」大選 兩雄爭議惹厭 執政黨李在明對決在野黨尹錫悅 選民：兩差取其輕

明報特約記者許東爀、明報國際組 - 首爾-香港 連線報道

今屆大選的最低投票年齡由20歲降至18歲，上周五、六的提前投票，錄得這制度2014年實施以來最高的36.93%投票率，而且不像以往是青年選民居多，今屆亦多了長者選民提前投票。有分析認為提前投票錄新高，只是出於選民擔心支持的候選人落後，以及憂慮在新冠疫情下大選日到票站投票易受感染。另有分析因應提前投票率高，估計總投票率有望突破八成，情况將對李在明有利。

投票會在朝六晚六舉行，預計選舉日晚上將有初步結果。總統候選人雖有14人，但基本上只是尹錫悅和李在明之爭，許多選民抱怨沒好選擇，批評兩大熱門醜聞爭議纏身，慨嘆這是「歷來最無好感大選」。第三勢力國民之黨的安哲秀上周退選，改為支持尹錫悅，但他仍在投票名單，其支持者也未必「過戶」到尹，未必對選舉形勢帶來巨大影響。

文在寅施政失誤左右選情

上屆大選於5年前舉行，當時背景是總統朴槿惠爆出親信崔順實干預國政的醜聞，被彈劾提前下台，結果共同民主黨的文在寅以破紀錄的逾557萬票領先優勢入主青瓦台。此後，保守派陣營隨着朴槿惠被逐出黨而分散，無人能獨挑大樑，進步派則有首爾市長朴元淳和忠清南道知事安熙正兩名共同民主黨的政治明星押陣，外界原以為進步派政權有望延續。

不過，朴元淳、安熙正以至釜山市長吳巨敦先後爆出性醜聞，朴元淳自殺，安、吳入獄，重創進步派聲勢。文在寅施政也頻見失誤，屢有官員因負面問題落馬，令其支持度由上任初期的逾80%，跌至去年5月的不足三成，到上周才回升至16個月高位的45%。

文在寅施政失誤的最大影響，是造就尹錫悅成為保守派總統候選人。尹錫悅因主理朴槿惠親信干政案而聲名大噪，獲文在寅提拔為檢察總長，但文在寅政府推動的司法改革最終演變成法務部和檢察機關的「法檢之爭」，最終尹挾高民望辭職，獲保守派延攬，以政治素人姿態角逐總統。共同民主黨最終由曾任城南市長和京畿道知事的李在明出選。

政綱被指不實際 互揭疤同失分

然而，尹錫悅和李在明的良好形象迅速破滅，諸如房屋等民生關切議題的政綱都被質疑民粹而不切實際，更在韓國選民重視的政客道德問題上失分連連，兩大陣營選舉期間互揭瘡疤，反令兩名候選人形象插水，形成「鬥差」局面。34歲朴姓的小商店老闆說：「本來應該揀對我的生活最有助益的候選人，但如今是挑『哪一個不那麼不堪』。」