IAEA指俄軍接管核電站違例

烏克蘭核監管機構向IAEA稱，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的任何管理行動，包括有關6台反應堆機組技術操作的措施，現在都需要得到俄羅斯指揮官事先批准。IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）周日稱，這違反核安全和保障七大不可或缺的支柱之一，即操作人員必須能夠履行其安全和安保職責，並能夠在「沒有不當壓力下」作出決定。

IAEA亦關注烏克蘭報稱俄軍已關掉部分手機網絡及互聯網，電話線、電郵及傳真亦無法運作，這使外界無法透過正常渠道獲得該核電站的可靠信息。IAEA表示，這違反了另一核安全和保障支柱，就是「必須與監管機構保持可靠的通訊」。IAEA稱，核電站人員現時仍能分三更輪流工作，但食物供應存在問題，烏克蘭監管機構說，這會影響工作人員的士氣。

再炮擊另一核設施恐釀災難

除了扎波羅熱核電站，烏克蘭國家安全局周日表示，俄軍發射火箭炮攻擊第二大城市哈爾科夫的物理技術研究所，研究所內有核原料及一個核反應堆。國家安全局稱，攻擊該核設施有可能造成大規模生態災難。

另外，五角大樓官員同日表示，之前部署在烏克蘭周圍的俄部隊，現有95%已進入烏國。

（衛報/華爾街日報/獨立報/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）