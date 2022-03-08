烏設影視組蒐俄軍戰爭罪證

首都基輔西南約9.7公里外一條村莊上周五遭空襲，54歲莫扎耶夫（Ihor Mozhayev）的母親、妻女和友人等6人罹難，他也一度被埋於瓦礫。上周六他走在被炸家園的頹垣間找出亡女生前常坐的膠椅子等物件，其間有烏克蘭軍人隨行及拍攝。軍牧梅登斯基（Mykola Medynsky）說：「我來這裏幫助人的同時，希望我們的新聞部向世界展示這段片，作為俄羅斯對付平民的又一罪證。」

在遭受轟炸的馬里烏波爾市、伊爾平市，上周六也有不少帶着行李逃難的百姓遇害，包括一名18個月大男嬰。烏克蘭政府稱開戰11天，近1000名兒童受傷，包括最少28名兒童在內的331名平民被殺。按國際法，戰爭罪行包括攻擊百姓、醫療教育等民用設施、沒有軍政設施的社區。人權觀察組織日前指摘俄羅斯使用國際禁止的集束彈藥轟炸城市造成傷亡，「可構成戰爭罪」。國際刑事法庭上周已展開相關調查。聯合國人權理事會、歐安組織（OSCE）和一些國家政府亦幫助烏克蘭蒐集戰爭罪證據。

俄稱暫停火開設人道走廊

目前馬里烏波爾市遭俄軍圍困，最少40萬烏克蘭人無處可逃，俄烏兩次停火協議以設立人道走廊都以失敗告終，雙方互相指摘。俄羅斯國防部昨表示，俄國軍方將於香港時間昨午3時起，在包括烏克蘭首都基輔在內的幾個城市暫時停火，以利開設人道走廊。國際文傳通訊社（Interfax）報道，人道走廊也會在哈爾科夫、馬里烏波爾等地開設，這是應法國總統馬克龍個人的請求，並考量到這些城市目前的人道狀况。俄國防部表示，將用無人機監控撤離行動，以防烏方使詐欺騙世界。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）