歐美研禁俄石油 拓供應遏油價 華府與委內瑞拉「破冰」談判合作 游說沙特增產

烏克蘭總統澤連斯基上周六與美國國會議員視像通話時，呼籲美國及歐洲提供更大支持，包括停止進口俄羅斯石油，他強調這可能較把部分俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統更有效。

美兩黨議員提案獲支持

穆爾科斯基和曼欽上周提出禁止進口俄國石油和天然氣的草案後，民主黨籍眾議院議長佩洛西表示支持，國務卿布林肯、共和黨參議員魯比奧和民主黨眾議員希夫周日亦呼籲禁止進口俄國能源，作為針對俄軍侵烏以打擊俄國經濟的措施之一。草案雖獲兩黨議員表態支持，但美國新聞媒體Axios上周六引述民主黨參議員助手報道，有政府官員要求部分民主黨參議員不要支持草案，報道指這顯示白宮尋求確保拜登可主導決定如何及何時向俄羅斯施壓。

《紐約時報》上周六引述消息報道，有美國高級官員當日出訪產油國之一的委內瑞拉首都加拉加斯，與馬杜羅政府官員會面。美國指摘委國大選舞弊後兩國在2019年斷交，前者對委國石油實施制裁，促使委國依賴中國、俄國和伊朗維持其石油業。《華爾街日報》引述消息指雙方討論有限時間內放寬委國石油制裁的建議，作為遏止油價因俄軍侵烏而上升的策略一部分，同時削弱俄羅斯跟它在南美最重要盟友的關係。

俄油氣收入支撐軍費

Axios昨日亦報道稱拜登的顧問正研究到訪沙特阿拉伯的計劃，尋求修補兩國關係，及說服沙特增加石油供應。

早前對制裁俄國石油天然氣抗拒的歐盟亦態度有變，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利就有關議題稱「所有方案都在桌上」；英國首相約翰遜周日投書《紐約時報》指歐洲須擺脫俄國石油及天然氣。

俄羅斯是全球第三大產油國，僅次於美國和沙特阿拉伯，更是全球最大原油出口國前三位，其油氣收入佔國家財政預算一半，是軍費重要來源。不過，歐美制裁至今一直沒涉及俄羅斯的能源出口，歐盟兩成半石油和四成天然氣來自俄羅斯，固然是因素之一，美國國內政治也有一定角色。

美歐對俄倚賴大不同

美國朝野近期提出美國禁止入口俄羅斯石油，《華爾街日報》指主要是要向歐州顯示美國願意首先「犧牲」，但美國去年石油產品和石油消耗量中，從俄羅斯入口的只分別佔8%和3%。不過，《華爾街日報》分析指出，白宮對制裁俄羅斯能源業態度審慎，原因之一是憂慮能源價格急升，會令早已對通脹不滿的民眾怒氣更盛，影響今年11月中期選舉民主黨選情。

現時俄羅斯每日出口800萬桶石油，如何取代成為焦點。國際能源署上月估計，全球石油供應今年內有望單日提升630萬桶，包括石油輸出國組織（OPEC）的400萬桶後備量。另外還包括與伊朗達成核協議後可增加的130萬桶和美國頁岩油生產商增加的140萬桶。

（華爾街日報/CNBC/華盛頓郵報/Axios/紐約時報）

（俄軍侵烏）