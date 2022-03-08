執政共同民主黨：延現屆對朝政策 修復中韓經濟

對朝加強威懾同時外交對話

李在明上月底在美國《外交事務》網站發表外交政綱（見表），承認韓國最棘手的難題是朝鮮核導項目，但強調任何朝鮮無核化的解決方案都必須是和平的。朝鮮今年以來最少九度試射彈道導彈，顯眼的核導威脅為今屆大選增添新變數。共同民主黨發言人廉昇烈談到現屆政府的官方對朝政策時向本報表示，現任總統文在寅任內舉辦朝韓峰會下，雙方軍事衝突次數顯著減少，例如朝韓非軍事區（DMZ）的槍擊事件頻率以往每年平均發生36次，但過去4年中只發生一次。廉昇烈指李在明主張為了預防外交衝突，文在寅政府提出的終戰宣言會是非常重要。

共同民主黨總統大選對策委員會的外交特別顧問、前外交部第一副部長林聖男則向本報表示，根據李在明的立場，非常擔心近期朝鮮試射的彈道導彈，為了應對上述威脅，需要加強威懾與完善軍事態勢，同時舉行外交對話，逐步解決朝鮮核武問題，若朝方再度違反協議，將重新恢復對朝各式制裁。

「新南方政策」協調印太帶路

林聖男去年11月辭去駐東盟大使一職加入共同民主黨，他指李在明計劃擴大和發展文在寅政府的「新南方政策」，加強與東南亞國家的經濟、文化、安保等方面的交流與合作，又指倘若李在明組建新政府，將重新審視新南方政策跟美國印太戰略與中國一帶一路之間是否存在協調空間。在同樣的背景下，李在明還預期進一步加強韓美同盟，擴大在氣候變化、能源和網絡安全領域的合作，並認為通過加強跟中國的經濟合作（中國與佔韓國貿易總額四分之一，是韓國最大貿易伙伴），對面向未來的發展十分重要。林聖男坦言，韓中經濟關係正常化的目標是恢復至薩德系統部署前的水平。

不希望台海軍事緊張態勢升級

李在明此前在電視辯論上稱「會開火擊沉非法越界的中國漁船」，林聖男解釋並非要擊沉載有平民的漁船，而是和印尼一樣，要令中國非法漁船在海上被沒收和銷毁，作為堅決打擊非法捕撈的體現。文在寅任內韓美峰會聲明罕有出現納入維護台海和平穩定的字眼，但林聖男表示李在明還沒表達台海局勢相關的意見，廉昇烈則解釋稱共同民主黨基本上不希望台海的軍事緊張態勢升級。

另外，對於目前全球焦點的俄軍入侵烏克蘭，李在明已表態指俄方毫無正當理由，宣布為烏克蘭捐款1000美元。廉昇烈補充，共同民主黨的立場是有必要在考慮其對韓國的經濟和安全影響下作出應對。