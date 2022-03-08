韓國明大選 專訪兩大熱門陣營

在野國民力量黨：

欲為薩德鬆綁 中韓關係暗湧

曾在文在寅政府出任檢察總長的尹錫悅代表保守派的國民力量黨出戰總統，其外交政綱可見強烈親美和強硬對朝的保守派色彩，但預料他最受爭議的主張會是以朝鮮威脅為由，廢棄現任文在寅政府在薩德問題上的「三不」立場，對增加部署薩德持開放態度，隨時再次衝擊中韓關係。國民力量黨的綜合總統選舉對策委員長羅卿瑗與選舉總部國防安保支援本部長金龍顯接受本報訪問時，強調「三不」只是文在寅政府的立場，薩德部署是為了韓國而非美國，質疑中方為此對韓報復會是侵犯韓國主權。

批文在寅朝韓峰會令衝突升級

在題為「韓國需要邁步前行」的《外交事務》網站文章中，尹錫悅狠批文在寅的對朝政策既損害韓國的全球地位，更令美韓同盟關係出現偏差。羅卿瑗向本報表示，朝韓峰會後出現韓國在朝韓非軍事區撤軍、減少韓美軍演等的情况，令韓國安保力量減弱，但朝鮮迄今仍繼續試射彈道導彈，進一步危及朝鮮半島安全。

曾任首都防衛司令官和陸軍中將的金龍顯也向本報表示，文在寅的朝韓峰會只會令衝突升級，「不是起承轉『合』，而是起承轉『北（朝鮮）』， 結果韓國成為全世界的孤立者」。他又質疑，倘若宣布終戰宣言，國內親朝鮮勢力一定會要求美軍撤出韓國，只會徒增混亂。

質疑親華難維持「安美經中」

談到中美關係，羅卿瑗質疑文在寅政府「一直向中國傾斜」，令所謂「安美經中」（安全是美國、經濟是中國）的政策難以維持。她強調，第四次工業革命新時代形成的全球供應鏈將決定未來經濟，在中美爭奪技術霸權之際，韓國必須盡快選邊站，「韓國只有融入擁有先進技術和資本的美國經濟秩序，才能看到自己的經濟未來，但中國是地緣相近的國家，也是與韓來往密切的國家，我們需要思考如何才能與中國保持良好的關係」。

金龍顯主張韓美同盟應進一步擴大領域，韓美同盟1953年首次簽署時只是軍事同盟，後在當時的美國總統奧巴馬總統和韓國總統朴槿惠領導下，逐漸成為由價值同盟、信任同盟和建設和平同盟組成的戰略同盟，而未來應再擴展到技術同盟。

幕僚：華若報復屬侵犯韓主權

尹錫悅主張廢除薩德問題的「三不」立場（不追加薩德部署、不參與美國全球導彈防禦系統及不建立美日韓軍事同盟），對此羅卿瑗表明「三不」是主權問題，尹錫悅的主張並不意味着韓國將立即加入美國導彈防禦系統，又指中方也不會過度解讀這一部分。金龍顯解釋，「三不」不是條約或協議，只是文在寅政府的立場。 薩德不是為了美國，而是為了韓國防禦朝鮮的核武威脅。考量此點，中國干涉韓國部署的薩德，這是對韓國主權的侵犯。談到尹錫悅的先發制人打擊主張，金龍顯表示打擊目標會是導彈基地及核導彈，羅卿瑗則補充稱，因高超音速導彈一旦發射就無法被攔截，故須從源頭展開攻擊以作預防。

在俄軍侵烏的背景下，金龍顯又表示，倘若美國關注烏克蘭情况，亞洲就會出現中國可利用的真空帶，台灣就會受到影響，「製造兩岸軍事緊張是不可取的，因為這會給世界和平與穩定帶來問題」。