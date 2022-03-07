Visa Mastercard暫停俄運作 銀行研轉銀聯

在烏克蘭總統澤連斯基上周六與美國國會議員通電話，呼籲兩間信用卡公司暫停在俄運作後，萬事達宣布由俄羅斯的銀行發行的萬事達信用卡將不受其信用卡公司網絡支援，Visa亦表示在俄羅斯發行的信用卡不能在境外交易；兩間公司亦指在外國發行的信用卡將無法在俄羅斯境內使用。網上支付平台PayPal亦表示暫停在俄運作。意大利奢侈品牌Prada、德國體育用品製造商Puma亦表示暫停在俄零售。

俄羅斯的主要銀行，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯央行嘗試淡化有關影響。俄羅斯央行稱，由俄國的銀行發行的Visa和萬事達卡會繼續在俄國境內正常運作，直至信用卡到期為止。Sberbank在Telegram稱信用卡可在俄國境內提款、轉帳，在俄國實體店或網上商店付款，因所有付款都經過國內系統，不需依賴外國系統，不過俄國央行提醒到海外的國民應準備其他付款途徑。

Aeroflot暫停白俄外所有國際航班

另一方面，俄羅斯航空（Aeroflot）上周六則宣布周二（8日）起暫停所有國際航班，該決定亦適用於旗下子公司Aurora和羅西亞航空(Rossiya)，但國內線及到鄰國白俄羅斯航班如常。《紐約時報》指此舉令部分西方企業無法收回出租予俄航的數百架飛機。

（法新社/路透社/紐約時報）

（俄軍侵烏）