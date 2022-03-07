俄烏今第三輪談判 以土領袖先斡旋

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mihailo Podolyak）對加拿大《環球郵報》說，俄方開戰沒想到會遇激烈抵抗，現在才開始意識到「折損大量設備和人力，且遇前所未見的制裁令其經濟崩潰」等戰爭真正代價，開始具建設的談判。

在國際方面，以色列總理班納特（Naftali Bennett）應基輔之邀，經與美國、德國和法國協調下，上周六突訪克里姆林宮與俄國總統普京會談3個小時，接着轉赴柏林會晤德國總理朔爾茨。這次旋風式外交之旅期間，他兩次跟猶太裔的烏克蘭總統澤連斯基、一次跟法國總統馬克龍通話。以國與俄羅斯、烏克蘭、美國皆有緊密關係。以色列前駐華盛頓大使奧倫稱班納特之行或可為普京提供下台階。土耳其總統埃爾多安周日也與普京通話斡旋停戰，普京指摘烏克蘭拖延會談，企圖重整軍力。俄羅斯答應由土耳其安排，在3月11日至13日安塔利亞外交論壇，與烏克蘭舉行外長會議。

約翰遜提針對俄侵烏6方案

另一邊廂，英國首相約翰遜將在今、明兩日與加拿大、荷蘭、匈牙利等國領袖之會，邀請各國參與他提出針對俄國攻烏的6項計劃：為烏克蘭建立國際人道聯盟、支持烏克蘭自衛、對俄國施加最大程度經濟壓力、在烏克蘭政府全面參與下循外交途徑緩和局勢、加強歐洲大西洋地區安全、終止俄羅斯在烏克蘭「逐漸正常化」活動。

（法新社/路透社/自由歐洲電台）

（俄軍侵烏）