危城馬里烏波爾 停火協議二度流產

聯國難民署：150萬烏人難民

俄烏上周六有過類似停火協定，但馬里烏波爾市長博伊琴科斥俄方持續炮轟，一些用於疏散平民的巴士也被擊中被毁，數以千計人受了傷，屍體無從點算處置；俄方則指摘烏軍和民族主義分子攔截百姓離開。無國界醫生的烏克蘭緊急協調員利戈扎前日表示，馬里烏波爾在轟炸中停電無暖氣又斷水，糧食也快將耗盡，正處於人道「災難」兼且日益轉壞，當務之急是迅速設立人道走廊。戰爭爆發後陸續有烏克蘭人逃出國，聯合國難民署預計，烏克蘭的難民數目在周日晚上前將增加至150萬。

烏總統指俄欲佔第3座核電站

另據烏克蘭國防部昨稱，俄軍似圖謀佔領基輔下游的卡尼夫（Kaniv）水力發電站，總統澤連斯基上周六還在視像電話告訴美國國會參議員，指俄軍繼佔據兩座烏克蘭核電站之後，正向尼古拉耶夫（Mykolaiv）的一間核電站推進。

俄羅斯國防部昨表示俄軍正在烏克蘭發動廣泛攻擊，佔領了幾個城鎮和村莊，另在基輔以西約100公里日托米爾（Zhytomyr）附近的空戰中，擊落了4架烏克蘭「蘇愷-27」戰機，自開戰計合共摧毁了烏方93架軍機、778輛坦克等裝甲車，2200多處軍事設施。

（路透社/法新社/國際文傳電訊社/Rferl）

（俄軍侵烏）