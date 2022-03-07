烏求戰機制俄 普京警告頑抗亡國 華府研F-16供波蘭 換舊戰機援烏

《華爾街日報》報道指澤連斯基前天早上與美國國會作視像通話會議，獲逾200名華府參眾兩院議員參加。該報引述與會者表示，美國參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）問澤連斯基他最迫切需要的一樣東西是什麼時，澤連斯基回覆指是戰機。澤連斯基亦再次提及在烏設立禁飛區，並強調「如果你無法這樣做，那至少給我飛機」。《金融時報》引述一名美國國會議員稱，澤連斯基雖稱讚目前美方提供的「刺針」（Stinger）肩托式地對空導彈，但指出其射程太低，不足以對付俄國軍機。澤連斯基又支持民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）提議美國禁止俄羅斯石油進口。

此外，同日美國國布林肯訪問波蘭，到接壤烏克蘭邊境視察難民撤離狀况，並於當地與烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面。其間庫列巴坦誠他們急需各種軍機和防空系統，並警告失去制空權會令地面更多平民流血。布林肯指華府正研究撥款27.5億美元（約215億港元）作人道援助。

美方允再提供780億援烏克蘭

美國民主黨參議員德賓（Dick Durbin）聲明呼籲「為支持烏克蘭掃除所有障礙」，包括「尋求方法補償願意向烏捐出他們蘇式軍機的東歐伙伴」。《華爾街》表示大部分兩黨議員響應同類呼籲，認為不會令美國捲入直接衝突。《金融時報》引述民主黨眾議員博伊爾（Brendan Boyle）稱，美國民眾廣泛支持以任何形式烏克蘭提供軍事物資，他形容情况有如二戰時美國利用《租借法案》支援歐洲盟軍。實際上，美方已承諾向烏國額外提供100億美元（約780億港元）。白宮指，美國總統拜登上周六傍晚與澤連斯基通電話，美方承諾將加大對烏的安全、人道和經濟援助，並加強與國會協作，以確保援烏資金。

與華沙協商如何運戰機至烏

在軍機援烏議題上，《金融時報》引述白宮發言人表示，正就如何把戰機從波蘭運送至烏國等多個實際問題與華沙政府協商，並諮詢其他北約盟國。美方亦正研究如波蘭的確願意向烏提供俄式舊機，可補償波蘭美製戰機的數量。有波蘭官員表示，雖然該國支持在侵略中受害的烏克蘭，自認是俄烏戰爭中「不可或缺的國家」，但所有軍事決定必須由北約集體作出。《金融時報》指，華府回贈波蘭的將是F-16戰鬥機。《每日郵報》則稱，波蘭用作援烏的是手上28架「米格-29」（MiG-29）戰鬥機。

普京：特別軍事行動近尾聲

俄羅斯總統普京前天稱西方國家若在烏設禁飛區形同參戰，同時亦警告，「基輔現政府必須明白，如他們繼續目前正在做的事，將在未來令烏克蘭的國家地位造成問題」，「他們將須負上全責」，被指是威脅如烏克蘭持續抵抗，恐將亡國。不過普京亦表示，俄打擊烏境內軍事基礎設施的特別軍事行動任務已接近尾聲，包括武器彈藥庫、防空系統在內的烏大部分軍事基礎設施被摧毁。

（華爾街日報/金融時報/每日郵報/法新社）

（俄軍侵烏）