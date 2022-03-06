普京：在烏設禁飛區者 將被視為參戰

烏總統：北約拒設禁飛區為俄轟炸開綠燈

普京昨日（5日）與俄羅斯航空職員開會時表示，任何打算在烏克蘭落實禁飛區的國家，將被莫斯科視為參戰，「任何邁向那個方向的動作，我們會視為參與那個國家的武裝衝突」。他又說，西方對俄羅斯的制裁相當於宣戰，但「幸好未到該程度」。

美國有線新聞網絡（CNN）昨引述西方情報官員警告，俄軍現時似乎準備「轟炸烏克蘭城市直至對方屈服為止」，恐有更多人傷亡。《華盛頓郵報》亦引述西方情報官員報道，未來幾天至數周烏克蘭戰事將進入新階段，勢會造成「平民等大量人命傷亡」。官員形容新戰况將有如「中世紀時期圍城」，攻方圍封並徹底轟炸城市，最終驅軍進入至每街每巷。美國官員向CNN表示，俄羅斯將部署多1000名僱傭兵到烏克蘭，加強主力部隊作戰能力。

人道走廊計劃現阻滯 俄烏互批

馬里烏波爾（Mariupol）連日遭俄軍攻擊，切斷了其交通、水電和能源，市長博伊琴科（Vadim Boychenko）昨日較早前表示，該市遭到封鎖，呼籲開放運送食品及藥物進入市內。隨後雙方表示同意於莫斯科時間上午10時（本港時間下午3時）起暫時停火，在馬里烏波爾與沃爾瓦洛哈（Volnovakha）設立人道走廊，讓平民撤離兩地。

不過，本港時間昨晚近7時，英國廣播公司（BBC）引述馬里烏波爾副市長奧爾洛夫（Serhiy Orlov）稱，該市與鄰近奧列霍夫（Orikhiv）的撤離路線持續遭到炮擊，「無法安全通過」，已下令停止撤離行動，並指示民眾返回避難所。俄新社則引述俄羅斯國防部稱是烏國「民族主義者」阻礙民眾撤離，又稱在設立人道走廊後遭炮火攻擊。

（BBC/CNN/華盛頓郵報/法新社/路透社/俄新社）

（俄軍侵烏）