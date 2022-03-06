與俄大打假資訊戰 專家：烏冀塑英雄振軍心

官方發布「基輔之鬼」「蛇島13英雄」

烏克蘭官方Twitter帳戶上周日（2月27日）分享了一段影片，社交平台隨之瘋傳，至今總瀏覽次數逾億。該片配以音樂，展示一些戰機飛行和被擊落的零碎片段，並指一名別號「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的烏軍神秘機師擊落了10架俄機。《紐約時報》指出，確有一些俄軍戰機在空戰中被擊落的報道，但沒有資料顯示是單一烏克蘭機師所為。其中一段在網上廣傳的相關影片，亦被發現只是取自YouTube一段電腦空戰模擬影片。

此外，《烏克蘭真理報》上月24日發布一段錄音，顯示駐守在黑海蛇島上13名烏國士兵怒罵俄軍後壯烈犧性，這段錄音在國內外瘋傳，烏克蘭總統澤連斯基更一度稱該13人已戰死，並追封他們為「英雄」，但基輔政府其後確認島上所有士兵只是被俘虜。

相比莫斯科曾發放多則假消息和影片，包括指美軍會以化武襲擊烏克蘭，以及製作假影片顯示烏軍入侵作為侵略理據等，《紐時》指出，基輔則主要藉假資訊塑造英雄烈士，帶動國民抗俄情緒。華盛頓智庫「新美國」（New America）戰略專家辛格（Peter Singer）認為，烏克蘭如沒有這類民眾受難、英勇成仁等信息，不僅會敗於資訊戰，更會輸掉整場戰爭。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）