俄重刑禁軍情「假新聞」 外媒停採訪 封fb Twitter等社交平台 獨立傳媒記者出走

新法不僅限俄人 克宮：對付空前資訊戰

國家杜馬（眾議院）發表聲明表示，新法將對散播有關軍隊而「明知虛假消息」或是呼籲制裁俄羅斯的人，處以不同刑期和罰款；其中「若假新聞導致嚴重後果」，會被監禁最高15年。國會資訊委員會強調新法不限於俄羅斯人。克里姆林宮昨日為新法辯護，稱國家正面對前所未有的「資訊戰」，有需要訂立新法對付。

BBC隨即宣布暫停旗下在俄羅斯的所有記者及支援人員的工作，但會恢復冷戰年代迴避國家審查的模式，在烏克蘭和俄羅斯局部地區以短波每日廣播4小時英語新聞。其總裁戴維（Tim Davie）說，新法似將獨立新聞採訪報道「刑事化」，記者可能純粹因為工作而面對刑事檢控風險。該公司日前表示攻烏後其俄語新聞網站的受眾「增加了兩倍多」，達破紀錄的1070萬人。

BBC：恢復冷戰時期短波廣播避審查

彭博社總編米克爾韋特（John Micklethwait）指俄國今次修訂刑法，「似乎旨在純粹通過聯想便將任何獨立記者打造成犯罪分子，這使得不可能在該國從事任何近似正常的採訪報道」，因此該社決定暫停在俄的採訪工作。CNN、哥倫比亞廣播公司和美國廣播公司亦宣布停止俄國廣播。《華盛頓郵報》則將刪掉身處俄羅斯記者所作報道的署名和日期。

俄羅斯官員抨擊歐美等「俄羅斯的敵人」散佈虛假信息企圖挑撥離間俄羅斯人民，以美國為基地的Instagram等一眾資訊科技公司「均被用作武器，帶有仇恨和謊言」，西方傳媒採用「來自烏克蘭的大量虛假信息」。俄國傳媒早前接獲指示，只能刊發官方提供的信息，例如對烏克蘭之戰不用「侵略」而稱「軍事行動」。

兩自由派廣播機構停運

礙於形勢，俄國著名異見報章《新報》（Novaya Gazeta）上周五刪除關於烏克蘭戰事的報道，並發聲明說：「俄國軍事審查迅速進入新階段：從威脅封鎖和關閉出版物到威脅刑事起訴。」該報總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年才為捍衛新聞自由獲頒諾貝爾和平獎。兩家俄國自由派廣播公司Ekho Moskvy電台和TV Rain電視台因為俄羅斯向烏克蘭開戰的報道被指「蓄意散播假消息」，在官方壓力下於上周四停播。TV Rain總編賈德科（Tikhon Dzyadko）上周三（2日）稱，當局不想他們報道平民死傷和俄軍陣亡的真消息，顧及人身安全，他一家與編輯部員工皆已離開俄羅斯。另一獨立傳媒機構Znak上周五表示因近日的「大量規管」而暫停運作。

另外，俄羅斯聯邦電信、資訊科技和大眾傳媒監督局同日開始限制民眾登入BBC、德國之聲、美資的自由歐洲電台/自由電台的俄語網站，以及俄國獨立新聞網站Meduza和Svoboda等。facebook和Twitter等西方社交平台也被封鎖或限制使用。

俄羅斯互聯網保護協會行政總監克利馬雷夫（Mikhail Klimarev）表示，俄羅斯封網「至少使1.4億人無法獲得真實信息」，「只要互聯網存在，人們就能查明真相。沒有了，俄羅斯人只能聽宣傳」。

（CNN/路透社/法新社/衛報/華盛頓郵報/天空新聞）

（俄軍侵烏）