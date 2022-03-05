西方加強制裁 俄寡頭改用現金

遊艇避走沒引渡條約國度

法國海關周三扣起由俄油行政總裁謝欽（Igor Sechin）作為大股東的公司持有的一艘豪華遊艇，另扣留了4艘牽涉俄國寡頭資產的貨船；德國周四也扣押了俄國金屬業巨子奥斯曼諾夫（Alisher Usmanov）在漢堡船塢的一艘超級遊艇。另外俄國巨賈歐柏嘉（Oleg Deripaska）等所擁有的最少5艘遊艇，則涉嫌為避風頭，由中東駛到與美國沒有引渡條約的馬爾代夫。

英美周四皆擴大制裁名單。英國增加制裁奥斯曼諾夫等兩人，全面凍結其資產及禁止入境，使俄攻烏後受制裁者增至15人。美國增列8名俄國寡頭及其家屬入黑名單，包括被聯邦調查局（FBI）通緝、綽號「普京大廚」的富商普里戈任（Yevgeny Prigozhin），切斷他們與美國金融體系的聯繫，凍結其在美資產，扣留遊艇和私人飛機，另禁止19名寡頭入境。

BBC報道，一些受制裁的寡頭因無法再使用兼具消費與提款功能的扣帳卡，須轉用夾萬裏的現金。有律師向BBC稱，富有的俄羅斯人正尋求在制裁令降臨身上前，將資金調離英國。

（法新社/BBC/金融時報）

（俄軍侵烏）