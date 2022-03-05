俄烏同意拓人道走廊 專家質疑成效

戰亂一周，逃進歐盟國的烏克蘭人破100萬。俄羅斯與烏克蘭周四在白俄羅斯舉行開戰後第二輪會談，雖未就全面停火達成協議，但雙方同意設立人道走廊，以便百姓安全逃離戰火，並為戰火重創區域輸送糧食和醫藥品。這是開戰以來，首次有雙方皆公開表示同意的事項。第三輪會談料將於下周舉行。

不過，牛津大學國際關係導師拉馬尼（Samuel Ramani）對人道走廊協議不表樂觀，並以2019年俄國協助設立的敘利亞人道走廊為例，指那些走廊最終成了大規模空襲全境城市的藉口，這些走廊最終變成「死亡走廊」。

歐盟啟機制助烏難民居留求學就業

另外，歐盟成員國內政部長周四一致決定啟動「臨時保護機制」，為烏克蘭難民提供臨時保護，預計數天內實施。此機制適用於進入歐盟區的烏克蘭人及其家屬，以及在烏克蘭取得難民資格的人士。他們可自動獲發居留許可，首年可以就業及求學，獲住屋及社會福利，之後兩年內每半年續期一次。現時持有附生物特徵數據護照的烏克蘭人，最多只能逗留歐盟神根地區最多3個月，亦不可工作。至於烏克蘭的外國人，雖不屬受臨時保護範圍，但會獲幫忙回國。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）