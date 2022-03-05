俄軍炸歐最大核電站 奪控制權 烏總統斥「核子恐怖主義」 籲俄人同抗議

出事恐比切爾諾貝爾嚴重10倍

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周五在Twitter貼文，稱俄軍從四方八面向扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站開火，並引發火災：「如果它發生爆炸，將會較切爾諾貝爾（核事故）嚴重10倍！」路透社指一段來自核電站的片段顯示有一幢建築物起火，有一連串炮彈襲來，然後一個巨大白熾光球照亮天空。

這座供電佔烏克蘭整體電力逾五分之一的核電站的火勢其後被撲滅，烏克蘭核能安全管制機構周五其後發聲明，指俄軍已佔領核電站所在地，核電站內6個反應堆完好，但1號反應堆的附屬建築受損；維持核電站安全的系統和組件正在運作，而由於1號機組故障，4個反應堆正在冷卻，另一個反應堆則正在供電。烏國當局指環境輻射水平正常，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）昨日在記者會上也稱反應堆沒受損，現場的輻射監測系統正常運作，亦未有釋出放射性物質。

至於核電站營運商Energoatom周五在Telegram發聲明，指核電站的行政大樓及檢查站受到佔領者控制，職員繼續在核電站工作，確保核設施穩定運作，惟衝突中不幸有烏國防衛人員死傷。Energoatom代理總裁科京（Petro Kotin）其後補充指核電站管理人員在入侵者槍口下工作。

俄方指受挑釁 歸咎烏人蓄意破壞

俄羅斯國防部則將扎波羅熱核電站廠區受攻擊，歸咎於烏克蘭有人蓄意破壞，稱這是惡劣挑釁行為。烏克蘭總統澤連斯基昨透過電視發表談話，籲俄羅斯人一同出來抗爭，以免重演1986年切爾諾貝爾核泄漏般的核災難。他說：「俄羅斯人民，我要向你們喊話：為何會發生這種事？你們必須走上街頭，表達你們想要活着，想要在沒有輻射污染的地球上生活。輻射不會區分俄羅斯，輻射不會知道你國家邊界在哪。」他又說：「對於核子恐怖主義國家，有必要立即加強制裁。」俄軍上周入侵烏克蘭後，已佔領位於烏克蘭首都基輔北方的切爾諾貝爾廢棄核電站。

截至周五，落入俄軍控制的烏克蘭城市只有南部的赫爾松，但民用設施受到俄軍猛烈攻擊有加劇趨勢。第二大城市哈爾科夫和首都基輔持續受炮擊。美國國防部官員昨指俄軍仍然距離基輔市中心約25公里。

烏克蘭各地雖然仍持續受俄軍攻擊，但俄軍亦有傷亡。英國《獨立報》昨指俄軍第 7 空降師指揮官及第41聯合武裝集團軍副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）在侵烏行動中被殺，是至今烏俄衝突死亡的最高級俄軍軍官。報道引述消息指蘇霍維斯基被烏軍狙擊手所殺，俄總統普京在出兵8天後向民眾更新戰况時亦確認一名將領陣亡。普京周四在聯邦安全會議上指，對烏特別軍事行動正按計劃實行，指俄軍如真正英雄勇敢作戰。

澤連斯基促普京直接面對面對話

至於烏克蘭總統澤連斯基周四在基輔的辦公室接受傳媒訪問時警告西方國家，稱俄國軍事攻勢倘成功，俄羅斯或向歐洲其他地方推進。他要求與普京直接對話：「與我一同坐下來，不要相隔30米。」

（綜合報道）

（俄軍侵烏）