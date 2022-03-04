專家：歐洲戰事勢礙拜登印太佈局

【明報專訊】在俄軍侵烏前不足兩周，拜登政府2月11日公布《美國的印太戰略》文件，被解讀是嘗試減少外界對美國印太佈局和對華政策會受到歐洲戰場拖累的擔憂。但在戰事爆發前接受本報訪問的專家仍承認，烏克蘭局勢仍難免搶走許多拜登政府高層的注意力。
「搶閘」公布印太戰略減衝擊
美智庫學者林碧瑩向本報表示，拜登政府在美國與北約正在處理烏克蘭危機時公布印太戰略，同時國務卿布林肯飛往澳洲主持「四方安全對話」（QUAD）外長會議，然後前往斐濟會見太平洋島國領袖和到夏威夷舉行美日韓外長會議，這些動作顯示華府對印太的注意力未有因烏克蘭局勢惡化而消減，反而是刻意作時機上的安排，以展示印太地區的重要性。
不過林碧瑩表示，倘若俄羅斯入侵烏克蘭（編按：受訪時俄尚未入侵），拜登政府將更難像以往般高度聚焦於印太，而如果美國需要防衛歐洲盟友和伙伴，美軍能否按構想般前往印太地區，會成為真正的問題。她表示，印太戰略的下一步會是辨別特定倡議和舉措來加以落實，「這需要大量領導能量、注意力和撥款，但如果美國正在處理烏克蘭的衝突，就會變得困難」。
美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）向本報表示，他認為拜登團隊預期俄羅斯即將入侵烏克蘭，擔心這會令政府看起來不聚焦於亞洲，故想趕及這情况可能發生之前公布印太戰略，「我的判斷是烏克蘭危機實際上吸引了高層領袖的許多注意力，但我認為布林肯此前身處亞洲……是良好徵兆」。