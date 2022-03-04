專家：歐洲戰事勢礙拜登印太佈局

「搶閘」公布印太戰略減衝擊

美智庫學者林碧瑩向本報表示，拜登政府在美國與北約正在處理烏克蘭危機時公布印太戰略，同時國務卿布林肯飛往澳洲主持「四方安全對話」（QUAD）外長會議，然後前往斐濟會見太平洋島國領袖和到夏威夷舉行美日韓外長會議，這些動作顯示華府對印太的注意力未有因烏克蘭局勢惡化而消減，反而是刻意作時機上的安排，以展示印太地區的重要性。

不過林碧瑩表示，倘若俄羅斯入侵烏克蘭（編按：受訪時俄尚未入侵），拜登政府將更難像以往般高度聚焦於印太，而如果美國需要防衛歐洲盟友和伙伴，美軍能否按構想般前往印太地區，會成為真正的問題。她表示，印太戰略的下一步會是辨別特定倡議和舉措來加以落實，「這需要大量領導能量、注意力和撥款，但如果美國正在處理烏克蘭的衝突，就會變得困難」。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）向本報表示，他認為拜登團隊預期俄羅斯即將入侵烏克蘭，擔心這會令政府看起來不聚焦於亞洲，故想趕及這情况可能發生之前公布印太戰略，「我的判斷是烏克蘭危機實際上吸引了高層領袖的許多注意力，但我認為布林肯此前身處亞洲……是良好徵兆」。