英擬沒收俄寡頭物業 美歐堵加密幣漏洞

研用豪宅收留烏難民

英國《金融時報》報道，內閣辦公室部長高文浩計劃沒收與俄總統普京有聯繫的寡頭在英擁有的物業，且不准他們赴英。政府消息人士透露，高文浩和大臣還討論用那些沒收的寡頭豪宅，供烏克蘭難民暫住。惟沒收物業將損害英國業權法。國際反貪組織透明國際分析，涉嫌跟克宮相關的俄國人自2016年在英購入的物業總值達15億英鎊（約157億港元）。英國目前只對9名俄羅斯富豪及100多個實體實施制裁，不同黨派國會議員不滿很多俄國寡頭漏網。

此外，美國和歐盟正考慮採取措施，防止俄羅斯利用加密貨幣繞過西方對其部分銀行實施的SWIFT制裁。歐盟財長周三開會討論，歐洲央行行長拉加德主張立法防止公司與俄國客戶用加密貨幣交易。4名美國參議員亦向財長耶倫了解，財政部怎樣監察加密貨幣等數碼資產。

分析認為，俄羅斯可憑數碼資產，例如加密貨幣、數碼盧布，毋須通過傳統銀行業就能繼續交易活動，紓緩歐美對其制裁壓力。加密貨幣追蹤公司數據顯示，上周六西方對俄實施經濟制裁後涉及盧布的加密貨幣交易激增，可能顯示受影響的俄羅斯實體或一般俄國人為保積蓄，將財富轉換為加密貨幣。Binance和FTX等主要加密貨幣交易所承諾遵守制裁，但拒絕凍結所有俄羅斯人使用加密貨幣。

（金融時報/紐約時報/衛報/路透社）

（俄軍侵烏）