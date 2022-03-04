俄軍狂轟濫炸 烏東南港口瀕斷水斷電斷糧

【明報專訊】烏克蘭具戰略位置的馬里烏波爾周三（2日）無間斷被炸大半天，居民面臨斷電斷水斷暖氣甚至可能缺糧險境，瀕臨人道災難。聯合國難民事務高級專員格蘭迪呼籲停止干戈提供拯救人命的人道援助。國際刑事法庭（ICC）應前所未見多達39個成員國提交烏克蘭發生暴行報告，周三即時展開戰事可能存在戰爭罪行的調查。按ICC規定，ICC檢察官因有這類成員國轉介，便不必等法官批准而加快調查進度。
39國提報告 ICC即時展戰爭罪行調查
有43萬人口的馬里烏波爾（Mariupol）一旦陷落，烏東和克里米亞的親俄勢力就能連成一氣。周三，該市受連續猛轟超過15個小時，俄軍攻擊該市水電等重要基建，導致部分地區斷電斷水斷暖氣，且現糧食短缺。副市長奥爾洛夫說：「我們瀕臨人道災難。俄軍動用所有武器……他們要摧毁整座城市。」他稱，一個人口密集住宅區「幾乎全毁」，相信死傷不計其數，惟無法靠近，其父也生死未卜。市長斥俄軍之舉為「全方位屠殺」。
另外，人口150萬的烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）被炸後，市中心滿是頹垣敗瓦，法新社稱狀若「1990年代薩拉熱窩的平民大屠殺」。在最先淪陷、擁有29萬人口的港口城市赫爾松（Kherson），市長稱存在收拾埋葬屍體、運送糧藥、收集垃圾等困難。烏克蘭緊急服務部門表示，該國數以百計建築包括住宅、運輸設施、醫院、幼稚園等被毁。
聯國大會大比數通過譴責俄侵烏
聯合國人權辦公室證實單是3月1日晚，烏克蘭平民最少227死525傷，大多數傷亡是由使用多管火箭系統的炮擊及空襲等，影響範圍廣大的爆炸武器造成。世衛組織總幹事譚德塞表示，該組織還在努力核實有關醫療設施和醫護人員受襲的多份報告，但指出襲擊醫療保健設施屬「違反國際人道法」。 聯合國周三召開193個成員國緊急大會，獲141國支持通過譴責俄羅斯入侵、要求俄軍立即撤出烏克蘭的沒有法律約束力決議，中國、古巴等35國棄權，俄國、朝鮮、白俄羅斯、敘利亞和厄立特里亞5國反對，進一步突顯莫斯科在國際上的孤立。
（路透社/法新社/BBC/衛報）
（俄軍侵烏）
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