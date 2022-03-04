俄軍狂轟濫炸 烏東南港口瀕斷水斷電斷糧

39國提報告 ICC即時展戰爭罪行調查

有43萬人口的馬里烏波爾（Mariupol）一旦陷落，烏東和克里米亞的親俄勢力就能連成一氣。周三，該市受連續猛轟超過15個小時，俄軍攻擊該市水電等重要基建，導致部分地區斷電斷水斷暖氣，且現糧食短缺。副市長奥爾洛夫說：「我們瀕臨人道災難。俄軍動用所有武器……他們要摧毁整座城市。」他稱，一個人口密集住宅區「幾乎全毁」，相信死傷不計其數，惟無法靠近，其父也生死未卜。市長斥俄軍之舉為「全方位屠殺」。

另外，人口150萬的烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）被炸後，市中心滿是頹垣敗瓦，法新社稱狀若「1990年代薩拉熱窩的平民大屠殺」。在最先淪陷、擁有29萬人口的港口城市赫爾松（Kherson），市長稱存在收拾埋葬屍體、運送糧藥、收集垃圾等困難。烏克蘭緊急服務部門表示，該國數以百計建築包括住宅、運輸設施、醫院、幼稚園等被毁。

聯國大會大比數通過譴責俄侵烏

聯合國人權辦公室證實單是3月1日晚，烏克蘭平民最少227死525傷，大多數傷亡是由使用多管火箭系統的炮擊及空襲等，影響範圍廣大的爆炸武器造成。世衛組織總幹事譚德塞表示，該組織還在努力核實有關醫療設施和醫護人員受襲的多份報告，但指出襲擊醫療保健設施屬「違反國際人道法」。 聯合國周三召開193個成員國緊急大會，獲141國支持通過譴責俄羅斯入侵、要求俄軍立即撤出烏克蘭的沒有法律約束力決議，中國、古巴等35國棄權，俄國、朝鮮、白俄羅斯、敘利亞和厄立特里亞5國反對，進一步突顯莫斯科在國際上的孤立。

（路透社/法新社/BBC/衛報）

（俄軍侵烏）