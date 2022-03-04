烏首失戰略重鎮 黑海沿岸恐盡墨 普京：必達既定目標 烏若拖延俄將提更多要求

赫爾松市長：已投降 城內再無烏兵

俄軍的坦克車周三已開入赫爾松，該市所屬地區的首長拉胡塔（Gennady Lakhuta）周三晚在Telegram指：「（俄羅斯）佔領者遍佈市內各處，非常危險。」赫爾松市長科雷哈耶夫表示正與「持械的客人」在市政府談判，指他未向入侵部隊作出任何承諾，但要求他們別射殺民眾，他同時宣布當地宵禁。

科雷哈耶夫在接受《紐約時報》訪問時表示市內已沒烏克蘭士兵，「這城市已投降」，烏軍撤退到該市西面的尼古拉耶夫（Mykolaiv）。他指10名俄軍武裝人員，包括有份攻擊赫爾松的部隊指揮官走到市政廳，表示他們要成立像烏東頓涅茨克與盧甘斯克般由親俄武裝分子控制的新政府。法新社指俄軍早前已控制另一港口城市別爾江斯克，鄰近頓涅茨克的南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）的市長稱仍在抵抗俄軍攻擊。

俄劍指敖德薩 圖斷烏全球航運聯繫

不少報道都分析指俄軍佔領赫爾松是俄方一大戰略勝利，赫爾松相距俄羅斯2014年吞併的克里米亞半島不遠，扼守境內第聶伯河（Dnieper）通往黑海的河口，具戰略價值。《紐時》指俄軍奪取赫爾松有助部隊向西面的敖德薩（Odessa）推進，俄軍正試圖控制烏克蘭黑海沿岸地區，截斷烏克蘭跟全球航運的聯繫。敖德薩市長特魯哈諾夫周三表示俄羅斯目標相信是要用陸軍和海軍包圍該市，截斷烏克蘭通往黑海的通道及與全球經濟的主要連繫。

美國《新聞周刊》指赫爾松是烏國造船業重鎮及烏國經濟中心，除了連接第聶伯河沿岸和克里米亞的地理優勢，更重要的是俄軍可利用它在黑海的戰略位置，因黑海是東歐重要經濟命脈，提供通往羅馬尼亞、保加利亞和摩爾多瓦等國的通道，而報道指俄國準備入侵摩爾多瓦。

路透：烏克蘭恐淪敘利亞車臣式廢墟

俄軍在南部取得一大進展同時，並未停止對烏國第二大城哈爾科夫和首都基輔等地的攻勢，周三有報道指傘兵降落哈爾科夫，市內主要地區亦發生爆炸。基輔市長克利欽科周四指當地局勢艱難但仍受控，過去一晚無人傷亡，夜間的爆炸聲來自烏國防空系統擊落俄羅斯導彈。

位於基輔以北的俄軍車隊多日停滯不前，有美國國防部官員相信俄軍是受燃料和糧食短缺，及烏軍抵抗所影響。路透社稱最令人憂慮的是俄軍會在烏克蘭重演過去在敘利亞及車臣所用消耗戰毁城策略：兩地重要城市阿勒頗和格羅茲尼戰敗前已淪廢墟。

拉夫羅夫轉口風 否認俄欲核戰

烏俄第二輪和談昨在白俄召開，俄外長拉夫羅夫會前表示俄方無意發動核戰，與他周三指「第三次世界大戰將是核戰」的口風不同。俄羅斯總統普京昨日向法國總統馬克龍表示，俄方一定會達到其在烏軍事行動的目標，堅持烏克蘭必須中立和非軍事化。他警告，倘若烏方拖延談判，莫斯科會提出更多要求。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報/新聞周刊）

（俄軍侵烏）