澤連斯基籲歐盟與烏克蘭同行 向歐洲議會演說：無人能擊垮我們 傳譯員哽咽

歐洲議員穿烏克蘭國旗T恤

歐洲議會周二就俄侵烏舉行特別會議，邀請澤連斯基演說。許多出席聆聽的議員都穿着印有烏克蘭國旗和「支持烏克蘭」（#standwithUkraine）字樣的T恤，有些議員也戴上藍黃色圍巾或絲帶。 澤連斯基在演說中批評俄軍猛烈炮擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫，說該市有20間大學，許多學生和居民都常聚集市內的烏克蘭最大廣場「自由廣場」慶祝，「你能想像今早兩枚巡航導彈擊中這自由廣場嗎？殺死數十人。我們只是為我們的土地及自由而戰，這就是自由的代價」。聽到這裏，其英語傳譯員情緒波動，聲音一度哽咽。

澤連斯基接着說： 「今天每個廣場不管它叫什麼，我們國家每一座城市的每一座廣場都將被稱為『自由廣場』。沒有人能夠打垮我們。我們是強大的。我們是烏克蘭人。」

在發表演說前數小時剛簽署申請加入歐盟的澤連斯基，也懇請歐盟讓烏克蘭加入，「我們證明了我們的實力。我們證明了至少我們和你們一樣。所以請證明你們和我們同在，證明你們不會離我們而去……生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗」。演說結束後，與會者紛紛起立鼓掌。

籲給烏克蘭歐盟候選國地位

歐洲議會同日通過無約束力議案，呼籲歐盟給予烏克蘭歐盟候選國的地位，並要求對俄實施更嚴厲制裁，包括封鎖所有俄羅斯銀行與歐洲金融系統聯繫等。不過，加入歐盟過程漫長，歐洲理事會主席米歇爾日前稱，在擴大歐盟問題上，成員國有不同看法。

烏克蘭已要求西方提供更多軍事硬件，協助他們擊退俄軍。歐盟官員周一表示，部分國家準備提供戰機給烏克蘭，但北約表明不會這樣做，北約秘書長斯托爾滕貝格周二說： 「北約不打算成為這次衝突的一部分，因此北約不會派部隊入烏克蘭或派飛機進入烏克蘭領空。」

（CNBC/CNN/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）