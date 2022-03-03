拜登國情咨文斥普京獨裁   議員穿黃藍衣飾撐烏克蘭

擬設小組查俄政商領袖犯罪

拜登一開始即談到俄羅斯侵略，指普京「誤判西方自由世界會屈服在其威脅下，他可以攻入烏克蘭從而使世界翻天覆地」，稱對方用坦克包圍基輔「永不能獲取烏國人民的心和靈魂」。他表示，普京或許「認為西方和北約不會回應；他以為可以離間我們，但普京錯了。我們已經準備好（應對）。」拜登指自由世界將要普京為他現在的行動負責，「我們正向俄羅斯施加痛苦，並支持烏克蘭人民」，「普京正比以往任何時候都更受世界孤立」。

拜登又在演說中透露美國司法部正成立特別小組，調查俄羅斯政商寡頭領袖的犯罪情况。美國亦正聯同歐洲盟友追查並充公他們的遊艇、豪宅、私人飛機等非法所得。拜登形容，「一名俄羅斯獨裁者入侵別國，將要在全世界付出代價」。

烏駐美大使獲在場人士起立致意

演說期間，拜登又特別提到烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）亦在場，後者獲在席議員和官員起立致意。

多名在場人士亦以衣裝與外觀表達到烏克蘭的支持。其中兩名分別在烏國出生和是烏國移民後代的國會議員：民主黨的特拉漢（Lori Trahan）和共和黨的斯帕爾特茲（Victoria Spartz），均身穿烏國國旗藍色和黃色的衣服，能源部長格蘭霍姆也戴上去年獲烏克蘭外長送贈、有黃藍色的頸巾，不少議員亦手持烏克蘭小國旗或戴有烏國國旗襟章出席。

經濟民生也是國情咨文主要內容。拜登指，美國去年經濟增長達5.7%，是近40年來最強。他認為需要將美國經濟結構變革成由下至上，方能在21世紀與中國等國競爭，故呼籲議員通過兩黨創新法案，令科技與製造業投資創新高。他又形容通過過去一年研發及提供大量疫苗、藥物和檢測劑，新冠疫情不再控制美國人的性命，指或可即將結束停學停工。

（白宮網站/路透社/CNN）

（俄軍侵烏）