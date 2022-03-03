俄加強炮擊平民區　基輔電視塔中導彈

位於烏克蘭東部的第二大城市哈爾科夫受到俄方攻擊最為嚴重，市中心成為碎片滿地、遺下多幢損毀建築物的廢墟，哈爾科夫州副州長塞梅努卡（Roman Semenukha）昨日稱市議會大樓受到巡航導彈攻擊。

當局周三指過去24小時有21人死亡，緊急部門指周三再多4人喪生，烏軍又表示有俄軍傘兵空降當地。

俄羅斯昨日稱已控制人口約25萬的南部城市赫爾松，不過烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指當地未陷落，烏軍仍在抵抗，當地正在爆發巷戰。俄方亦表示已在亞速海包圍另一南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol），市長指周二晚開始就受到俄軍猛烈炮擊，無法撤離傷員。

俄國防部周二警告會攻擊首都基輔的情報和通訊設施，西方外交人士憂慮這是俄軍即將攻擊基輔平民區的信號。其中基輔一座電視台昨日被炸中，至少5人喪生。

（CNN/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）