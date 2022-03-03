難逃西方孤立 普京恐打能源牌魚死網破

石油和天然氣收益佔俄政府2011至2020年間每年收入的約43%，因此專家一直認為，俄羅斯以減少能源出口作武器是難以想像的。摩根大通環球商品研究部主管卡納瓦（Natasha Kaneva）直言，以前認為俄羅斯將能源武器化的可能性甚微，但現在想法已有改變，特別是普京上月21日發表電視講話大數與西方矛盾後，她認為那是分水嶺，「我感覺一切都改變了」。現在，她認為外界低估了普京以能源作武器的風險。

RBC資產市場公司環球商品策略部主管克羅夫特（Helima Croft）周日亦向客戶發出備忘，說「普京或會尋求對西方國家造成重大傷害」，商品價格可能因其反制措施而受衝擊。美國油氣貿易組織美國石油研究所總裁薩默斯（Mike Sommers）也說，在西方回應俄羅斯的強硬行徑後，俄羅斯以能源反制已變成持續憂慮。

倘減石油供應 勢令油價飈

全球石油市場供應早已出現供不應求情况，一旦俄羅斯現在刻意減少供應，勢令已高企的油價進一步飈升。摩根大通警告，若俄羅斯將石油出口減少一半，國際油價將會由目前約每桶106美元急升四成至150美元水平。

挪威能源研究公司Rystad Energy的高級石油市場分析師迪克森（Louise Dickson）指出，目前俄羅斯的能源供應面臨極大風險，除了是俄羅斯很可能會以能源作為武器外，也因為外國制裁影響到其供應。但現時外國針對俄羅斯的制裁，很大程度沒有將能源業納入清單內，以減少對市場的衝擊。

拜登政府在俄羅斯開戰前，已警告若莫斯科以減少能源出口作武器，將是「重大錯誤」，華府亦認為俄羅斯「極度依賴」西方作為能源買家。美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）說：「這是普京的長期弱點。如果他將能源供應武器化，那只會加速歐洲和西方改用其他能源來源的步伐。」

（CNN）

（俄軍侵烏）