憂俄反擊制裁侵烏 IEA釋原油儲備 難消能源「武器化」疑慮　油價曾升穿每桶110美元

美國牽頭 31國共釋6000萬桶儲備

總部設在巴黎的IEA成員國包括美國、日本和歐洲大部分國家。IEA表示，支持國際社會制裁俄羅斯，但也擔心全球石油市場緊張，價格波動加劇，而商業庫存處於2014年以來最低水平。IEA稱，成員國共擁有15億桶應急原油儲備，今次決定釋放的規模約佔總量的4%，可以按照每天200萬桶的規模持續釋放30天。這是1974年IEA成立以來，第4次聯合釋放原油儲備。IEA表示，希望向「全球石油市場發出統一而強烈的信息，即俄羅斯入侵烏克蘭不會導致供應短缺」，並稱如有必要準備進一步釋出石油儲備。

不過，IEA宣布「釋油」後，倫敦布蘭特期油及紐約期油升勢未止，昨一度雙雙升穿每桶110美元關口，分別創7年和8年新高。市場分析人士認為，IEA釋放原油儲備的決定之所以未能助油價有效降溫，是因為釋儲規模不及市場預期。《華爾街日報》昨引述知情人士報道，IEA最初考慮釋放7000萬桶石油。此外，俄羅斯原油供應實際減少的規模尚難確定、烏克蘭危機前景不明等因素，也加重市場對能源供應形勢進一步惡化的擔憂。

俄軍侵烏之際，由於原油供應吃緊，加上各國鬆綁防疫措施、經濟重啟，全球需求強勁復蘇，油價已顯著攀升，再者俄羅斯是世界第三大石油生產國，外界擔心俄軍侵烏後遭到日益加劇的經濟孤立，將擾亂全球能源供應。交易商將密切關注石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等其他主要產油國周三稍後舉行的會議。會議將討論是否提高產量，以緩和油價升勢。

拜登未排除推俄油氣禁令

美國總統拜登昨日被問及美國會否推出針對俄國油氣的禁令時稱，沒有選項不在枱面上。但歐盟昨日公布7間被逐出SWIFT系統的俄國銀行名單中，不包括與能源相關的天然氣工業銀行。

西方大型企業也切斷與俄羅斯的連結。美國能源巨頭埃克森美孚周二表示，對俄羅斯入侵烏克蘭領土感到遺憾，為支持烏克蘭人民捍衛自身並決定自己未來，該公司將停止在俄國的業務運作，並逐步退出俄國Sakhalin 1原油開發項目。英國油企BP此前已決定剝離俄油（Rosneft）的19.75%持股。

蘋果封殺俄官媒 停在俄商品銷售

美國運輸部和聯邦航空管理局（FAA）周二表示，將全面禁止俄羅斯飛機及航空業者進入或使用美國所有空域，最遲周三生效。波音公司周二宣布，暫停向俄羅斯航空業提供零件、維修及技術支援。

美國科技巨擘蘋果公司周二宣布暫停在俄羅斯所有商品的銷售；Apple Pay等服務已受限，俄國國營媒體RT電視台和「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）新聞應用程式也無法在俄國以外地區下載。蘋果同時稱，為了烏克蘭公民安全着想，已關閉蘋果地圖（Apple Maps）在烏克蘭的交通和即時路況功能。

（華爾街日報/路透社/法新社/新華社）

（俄軍侵烏）