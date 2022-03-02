土耳其封鎖黑海咽喉 阻俄軍艦通行

博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）由西南向東北，先後連接地中海、馬爾馬拉海和黑海，是俄羅斯黑海艦隊出海必經之處。1936年《蒙特勒公約》（Montreux Convention）賦予土耳其對軍艦和商船通過這兩道海峽進出黑海的控制權，可於戰時或受威脅時限制軍艦和商船通行。

土耳其總統埃爾多安周一與內閣開會後宣布，政府決定行使《蒙特勒公約》，以免俄烏危機升級。外長恰武什奧盧表示，已警告黑海與非黑海國家的軍艦不要通過這兩個海峽，「直到今天，俄羅斯還在問，若有需要，我們會否執行《蒙特勒公約》。我們告訴對方，將會嚴格遵守公約」。

依賴進口俄國天然氣和小麥的土耳其，在烏克蘭危機中言行謹慎，一直只以「軍事行動」來形容俄軍行動，直到周日安卡拉才改稱俄軍侵烏是「戰爭狀態」，被視為鋪路啟動《蒙特勒公約》相關條款。埃爾多安周一還稱，俄羅斯攻擊烏克蘭領土是不可接受，並讚揚烏克蘭政府和人民奮力抵抗。土耳其在開戰前有向烏克蘭出售用於對付俄坦克的軍用無人機。

瑞士棄中立參與歐盟制裁

此外，愈來愈多西方國家宣布以制裁回應俄羅斯侵略。向來保持中立的瑞士表示，會加入歐盟制裁俄行列，凍結被制裁的俄羅斯人銀行戶口。向來盡量避免得罪俄羅斯的芬蘭也稱，將向烏克蘭運送武器。

（華盛頓郵報/路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）