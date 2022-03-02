普京開3停戰條件 包括烏非軍事化

要求承認俄對克里米亞主權

兩國代表談判近5小時，烏克蘭代表團成員波多利亞克（Mihailo Podolyak）稱，烏方希望能夠通過談判尋求停火和結束敵對行動，「雙方確定一些優先議題，並概述相應解決方案」。俄羅斯談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）稱，雙方已經「找到預估可達成共同立場的某些要點」，並稱下輪會談「未來幾天」會在烏、白邊境舉行。

俄烏談判期間，馬克龍致電普京，促請對方停止攻擊烏克蘭平民和民用基建，以及確保主要道路安全，獲對方明確承諾，但《華盛頓郵報》指出，暫沒看到證據顯示俄方遵守承諾。普京開出停戰三大條件：承認俄國對克里米亞主權、烏克蘭非軍事化和去納粹化，以及確保烏克蘭中立地位。

澤連斯基申加入歐盟 促加快審批

烏克蘭總統澤連斯基周一簽署加入歐盟的申請書，當日較早時他在演說中促請歐盟加快審批，「我們的目標是與所有歐洲人站在一起」。歐盟委員會主席馮德萊恩周日稱，烏克蘭是「我們一員，我們希望它們加入」，但歐洲理事會主席米歇爾承認歐盟內部對此有分歧。

（紐約時報/華盛頓郵報/半島電視台）

（俄軍侵烏）