第二大城市中心捱炸 烏轟俄戰爭罪行 俄被指用集束彈真空彈 稱轟炸在即囑基輔市民離開

導彈炸政府大樓旁廣場 哈爾科夫至少10死

烏克蘭內政部顧問赫拉先科昨在社交網站表示，周一受俄軍火箭攻擊的哈爾科夫，市中心自由廣場遭俄炮擊，至少10死35傷。傳媒影片顯示導彈擊中政府大樓後猛烈爆炸一刻。印度外交部發言人在Twitter說一名印度留學生死於炮擊中。哈爾科夫地區行政首長西涅古博夫昨指，俄軍導彈攻擊同名首府哈爾科夫，受襲的包括住宅區和行政大樓。他指俄發射Grad（「冰雹」）火箭和巡航導彈，並且觸犯戰爭罪行，但強調哈爾科夫仍未失守。另外，烏克蘭當局周二指，東北部城市奧赫特爾卡（Okhtyrka）一個軍事基地遭俄軍炮擊，逾70名士兵死亡。南部克里米亞附近城市赫爾松（Kherson）的市長科雷哈耶夫昨在facebook指，俄軍兵臨城下，在市郊設檢查站。

警告唇亡齒寒 烏外長籲北約設禁飛區

烏克蘭防長列茲尼科夫在facebook帖文宣稱，俄軍「以火箭和多管火箭發射系統（MLRS）對和平的城市發動野蠻攻擊，證明他們已失去打擊武裝烏克蘭人的能力」。外長庫列巴在社交平台呼籲國際對俄制裁「加碼」，他其後再表示正跟北約商討如何加強烏克蘭空防，包括可能設立禁飛區，「毋須害怕北約會因為烏克蘭而置身對俄戰爭，如果俄羅斯贏了，你們就是下一個」。總統澤連斯基跟德國總理朔爾茨通電話時，也要求協助關閉烏克蘭領空。

美國一名國防高官周一說，美國估計俄軍圖在近日包圍基輔，說俄可能對軍事行動進度太慢感到挫敗，將變得更具侵略性。

速戰速決不果 俄勢升級火力添血腥

俄羅斯上周四展開侵烏，惟烏方頑抗，俄速戰速決希望未能成真，但《紐約時報》周一報道，戰况踏入周一正急速變化，最終問題可能只是俄願為了屈烏克蘭之兵「去到幾盡」。鑑於過往俄軍在敘利亞內戰與車臣獨立戰爭紀錄，烏克蘭戰况之後恐更血腥。俄軍猛轟哈爾科夫至重大死傷，甚至連集束彈等大殺傷力武器都用上，已見端倪。

國際特赦組織和人權觀察組織均指俄軍似乎動用被廣泛禁用的集束彈攻擊幼稚園和醫院。烏克蘭駐美國大使馬卡羅娃周一指控俄羅斯使用殺傷力驚人的真空彈，但白宮未證實。專家表示，有「炸彈之父」之稱的真空彈是熱壓式武器，若普京決定對烏克蘭使用，戰情走向恐有巨變。

隨着俄軍增加對烏攻擊火力，海牙國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室周一表示，會尋求法院批准調查涉嫌在烏克蘭發生的戰爭罪行。退役美軍將領、美國前駐北約大使魯特說：「目前都還只是開始，普京手上還有很多牌可打，（烏克蘭）離慶祝勝利早得很，俄軍很多看家本領都還沒使出。」

紐時指出，俄軍在攻城上有一套血腥又實用的教條，傾向使用重炮、導彈和炸彈來震懾平民並迫使平民逃離，同時殲滅守軍、摧毀當地的基礎和通訊設施，然後再推進。魯特說：「俄軍尚未以有效方式集結戰力，但過去車臣戰爭他們實踐大規模開火且毫無約束的教條，俄軍很可能在整理好戰術後，向人口密集地區大規模開火。」

（法新社/路透社/紐約時報/天空新聞/CNN）

（俄軍侵烏）