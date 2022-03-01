白宮促華「應做更多」 美媒：離間中俄

北京屢促摒棄冷戰思維

《華爾街日報》周日引述美國官員報道，美國希望離間中俄關係，其中一步是讓俄羅斯入侵烏克蘭的行動給中方帶來痛苦，且要迫使中國作出選擇，究竟是站在俄羅斯一邊，還是保持與歐美和其他地區的重要經濟聯繫。

報道指不斷升級的對俄制裁是向北京發出的最嚴厲警告信號之一。美國和歐盟在很大程度上切斷了俄羅斯金融機構與西方金融體系的聯繫，美歐日等國也實施出口限制，禁止向俄轉讓關鍵技術。華府正觀察中國金融機構會否試圖填補俄羅斯融資的缺口，或者中國科技公司會否尋求繞過對俄出口限制。美國國務院官員稱，若中國或其他國家從事那些受美國制裁的活動，將自食其果。

美國官員又稱，華府正利用國際平台迫使中國對俄入侵行動公開立場。上周五在聯合國安理會會議上，俄羅斯否決要求俄軍撤出烏克蘭的決議，中國、印度和阿聯酋投了棄權票。聯合國外交官稱，美國正推動聯合國大會在本周就一項類似的決議辯論，目的是離間中俄關係。

（路透社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）