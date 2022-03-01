西方關注普京精神狀况 馬克龍：判若兩人

顯與外界保持距離和孤立

報道稱，馬克龍2017年夏天接待到訪的普京，雙方暢遊凡爾賽宮，之後一年普京再到法國，乘坐直升機到馬克龍位於地中海岸的度假住所，還送上一束鮮花。不過，到上月馬克龍到莫斯科斡旋烏克蘭危機，普京安排雙方在一張15米長的工作桌對話（克宮稱因馬克龍拒絕接受新冠檢測），回程時馬克龍直言會面氣氛極度緊張，與對上一次兩人於2019年12月在巴黎見面時，普京如今儼如另一個人，他「更強硬、更孤立」。路透社日前引述知情人士稱，普京花了5小時向馬克龍講解歷史修正主義，斥北約東擴違反承諾。《華爾街日報》指出，普京在疫情與外界隔離期間，為攻烏埋下伏線，包括去年夏天發表7000字文章以「證明」烏克蘭只是「人工製造出來」的國家。

與普京關係良好、近年作為莫斯科與歐美重要溝通橋樑的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）上月中受訪時亦表示，他今年1月與普京一次長談，注意到普京上心態起了變化：「他的心態，決心與果斷，顯然不同以往。」

在俄侵烏後，歐洲不少輿論指普京「已喪失理智」。《衛報》引述一名歐洲外交官說：「所有觀看普京記者會的俄羅斯觀察家，都認為他已進一步深陷專制的思維。」

（衛報/紐約時報/路透社）

（俄軍侵烏）