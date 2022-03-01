盧布瀉1/3俄加息穩匯 西方制裁續來 櫃員機擠提 俄財政部下令民企拋售外匯

金融制裁效應下，莫斯科證券交易所周一開市後盧布兌美元、歐元匯價俱暴跌；與攻烏前的上周三匯價相較，每美元由兌83.5盧布升至兌100.96盧布，每歐元由兌93.5盧布升至兌113.52盧布。電子交易系統（EBS）更報1美元兌120盧布，錄得歷史新低。歐央行昨則表示，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank of Russia）旗下的歐洲附屬銀行因地緣政治緊張局勢衝擊，出現大規模資金外流而瀕臨倒閉。

韓國新加坡罕有加入制裁

俄央行在剛過去的周末恐防銀行擠提，已呼籲公眾冷靜，宣稱「擁有所需資源與工具維持金融穩定」，仍無法阻止民眾湧往銀行排隊提款。俄央行昨日宣布將存款利率由9.5厘急升不止一倍至20厘，同時聯同財政部，下令靠出口獲利的民營機構周一起須在市場拋售八成外匯儲備。俄央行又表示將恢復在國內市場買金，推無限制回購拍賣，撤銷銀行外匯持倉限制，以及增加可用作抵押貸款的證券種類，下令經紀商暫停在俄羅斯市場賣空，拒絕執行外國客戶出售俄羅斯證券的指令。BCS Global Markets報告表示，這些措施縱有助平復俄羅斯市場愈趨緊張的情緒，但同時破壞了貨幣政策基礎。

英國財相辛偉誠與英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）在倫敦周一開市前發表聯合聲明，表示正在與歐美盟友迅速協調措施，決心為俄軍侵烏造成「最高代價」，暫時將俄羅斯與國際金融體系隔離。

美預告禁止俄央行美元交易

美國有線新聞網絡（CNN）引述高官報道，美國周一將即時禁止與俄央行作美元交易，全面封鎖俄羅斯直接投資基金。韓國外交部昨宣布禁止戰略物品出口俄國，包括半導體、電腦、電子產品；新加坡亦罕有地禁運可用作武器的物品予俄國。

此外，歐盟、加拿大和英國周日禁止俄國航機使用其領空，俄方揚言報復。外國飛機租賃公司則礙於制裁，終止與俄國航企合作。分析公司Cirium稱，俄羅斯服役客機有980架，租借機佔777架，當中515架乃向外國公司租用。兩大物流派遞公司UPS與FedEx停向俄羅斯和烏克蘭運貨。

分析：烏總統「電話外交」建功

《衛報》報道，分析認為俄羅斯受到前所未見的制裁，歸功於烏克蘭總統澤連斯基努力不懈的呼籲。他一直與歐洲領袖通電話，又緊貼歐洲民情輿論，以其社交媒體吹捧和鼓勵盟友等。

（路透社/法新社/英BBC）

（俄軍侵烏）