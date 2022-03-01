盧布瀉1/3俄加息穩匯 西方制裁續來 櫃員機擠提 俄財政部下令民企拋售外匯

【明報專訊】西方就俄軍入侵烏克蘭展開「核選項」金融制裁，將俄羅斯主要銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，並凍結俄國央行6300億美元外匯儲備後，俄國貨幣盧布昨日匯價一度暴跌1/3，央行拋售外匯下收復部分失地，另有銀行提款機出現擠提人龍，促使俄央行緊急大幅加息至20厘以及採取多項強制措施，莫斯科暫停股市交易，財政部亦下令靠出口獲利的民營機構周一起須在市場拋售八成外匯儲備，尋求暫時穩定匯市。西方制裁行動陸續有來，韓國和新加坡罕有加入制裁行列，美國放風周一將即時禁止與俄央行作美元交易，英國亦計劃進一步切斷俄羅斯跟歐美金融市場的聯繫。
金融制裁效應下，莫斯科證券交易所周一開市後盧布兌美元、歐元匯價俱暴跌；與攻烏前的上周三匯價相較，每美元由兌83.5盧布升至兌100.96盧布，每歐元由兌93.5盧布升至兌113.52盧布。電子交易系統（EBS）更報1美元兌120盧布，錄得歷史新低。歐央行昨則表示，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank of Russia）旗下的歐洲附屬銀行因地緣政治緊張局勢衝擊，出現大規模資金外流而瀕臨倒閉。
韓國新加坡罕有加入制裁
俄央行在剛過去的周末恐防銀行擠提，已呼籲公眾冷靜，宣稱「擁有所需資源與工具維持金融穩定」，仍無法阻止民眾湧往銀行排隊提款。俄央行昨日宣布將存款利率由9.5厘急升不止一倍至20厘，同時聯同財政部，下令靠出口獲利的民營機構周一起須在市場拋售八成外匯儲備。俄央行又表示將恢復在國內市場買金，推無限制回購拍賣，撤銷銀行外匯持倉限制，以及增加可用作抵押貸款的證券種類，下令經紀商暫停在俄羅斯市場賣空，拒絕執行外國客戶出售俄羅斯證券的指令。BCS Global Markets報告表示，這些措施縱有助平復俄羅斯市場愈趨緊張的情緒，但同時破壞了貨幣政策基礎。
英國財相辛偉誠與英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）在倫敦周一開市前發表聯合聲明，表示正在與歐美盟友迅速協調措施，決心為俄軍侵烏造成「最高代價」，暫時將俄羅斯與國際金融體系隔離。
美預告禁止俄央行美元交易
美國有線新聞網絡（CNN）引述高官報道，美國周一將即時禁止與俄央行作美元交易，全面封鎖俄羅斯直接投資基金。韓國外交部昨宣布禁止戰略物品出口俄國，包括半導體、電腦、電子產品；新加坡亦罕有地禁運可用作武器的物品予俄國。
此外，歐盟、加拿大和英國周日禁止俄國航機使用其領空，俄方揚言報復。外國飛機租賃公司則礙於制裁，終止與俄國航企合作。分析公司Cirium稱，俄羅斯服役客機有980架，租借機佔777架，當中515架乃向外國公司租用。兩大物流派遞公司UPS與FedEx停向俄羅斯和烏克蘭運貨。
分析：烏總統「電話外交」建功
《衛報》報道，分析認為俄羅斯受到前所未見的制裁，歸功於烏克蘭總統澤連斯基努力不懈的呼籲。他一直與歐洲領袖通電話，又緊貼歐洲民情輿論，以其社交媒體吹捧和鼓勵盟友等。