俄拘反戰5500人 寡頭官員反對侵烏

莫斯科拘採訪示威記者

在莫斯科，示威者周日舉起用俄語及烏克蘭語寫的反戰及和平標語，有人戴上寫着「夠了」的面罩。路透社報道，俄羅斯獨立電視頻道Dozhd一名記者出示認可證件、穿上記者背心仍被警方拘留。在聖彼得堡，數百名反戰示威者手挽手高呼口號。多年來記錄俄羅斯反對派受打壓的示威監察組織「OVD-Info」表示，自上周四俄軍入侵行動以來，逾5500人在反戰示威中被警方扣留。

俄國部分權貴近日亦表態反戰。在烏克蘭出生的俄國富豪弗里德曼上周五向其私募股權公司LetterOne僱員發信，稱深信「戰爭絕不是答案」，指目前衝突對烏俄兩國人民都是悲劇。自2018年起被美國制裁的前俄鋁總裁歐柏嘉亦發聲明，稱和平相當重要，應盡快展開談判。

此外，聯合國周日舉行氣候會議，《華盛頓郵報》昨引述消息人士報道，代表俄羅斯的國家水文研究所科學家阿尼西莫夫（Oleg Anisimov）在視像會議上就俄侵烏道歉：「讓我代表所有無法阻止這次衝突的俄羅斯人道歉。」報道指他的言論標誌有俄國官方人員罕有公開批評政府入侵行動。

664名俄科學家記者公開信斥興兵

664名俄羅斯科學家、研究人員及科學記者上周五在法國《世界報 》發表公開信，譴責俄羅斯對戰爭爆發負有全部責任。他們認為，俄軍攻擊烏克蘭，「已經注定了俄羅斯在國際舞台上的孤立和作為一個受排斥的國家的命運」。

（衛報/華盛頓郵報/金融時報）

（俄軍侵烏）