白俄修憲可再擁核 普京增籌碼

白俄中央選舉委員會宣布公投結果，65.16%選民投贊成票，10.07%反對，投票率為78.63%，意味自蘇聯解體後，白俄將可再次擁有核武。1991年蘇聯解體後，白俄繼承了數枚蘇聯核彈頭，隨後轉移到俄羅斯。盧卡申科周日在票站表示，若西方把核武部署到波蘭或立陶宛等白俄鄰國，「我會向普京要回我無條件放棄的核武」。研究機構CNA的俄羅斯軍事專家科夫曼（Michael Kofman）說，這將意味着白俄更堅定地融入俄羅斯的安全軌道。

公投掀白俄國內反戰示威

在烏克蘭戰爭中，白俄成為莫斯科攻烏跳板，先是讓俄在其境內集結3萬士兵及大量軍備，開戰首天俄軍已越過白俄邊境入烏，之後亦從白俄發射導彈攻擊烏克蘭。白俄周日公投掀起國內多座城市反戰示威，數以百計民眾上街高叫「不要戰爭」、「俄羅斯滾蛋」口號，在首都明斯克，民眾聚集在公投票站外，手持代表烏克蘭的黃藍旗幟遊行，並向烏克蘭大使館獻花。白俄國立大學經濟系教授韋捷爾金娜（Anna Vetelkina）在集會上表示，盧卡申科已在普京的控制、施壓和威權之下，「普京正試圖重建蘇聯，為此他正利用我們的國家」。《華爾街日報》報道，明斯克許多白俄民眾周日稱，他們漠視今次公投，認為結果被操縱，又或投票反對修憲，以表達他們不滿俄侵烏。維權人士稱，周日的示威最少290人被捕。

除了放棄無核地位，這次修憲恢復先前遭盧卡申科摒棄的總統任期限制，即兩個5年任期，但僅適用於下一任的當選總統。已執政近28年的盧卡申科若在2025年連任，他可再執政10年。修憲亦讓前領導人在任期間所犯罪行獲終身不被起訴權。

西方先前已表示，不會承認白俄今次的公投結果。因應白俄在烏戰的角色，歐盟周日宣布制裁該國，對白俄出口商品實施禁令，包括礦物燃料、香煙、木材、水泥和鋼鐵。美國此前已制裁協助俄入侵的24白俄個人及實體。

（華爾街日報/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）