美歐援烏戰力高 專家料俄軍未盡力

烏國上下抵抗意志堅定

烏克蘭抵抗入侵的最大關鍵無疑是人心。跟去年阿富汗變天時政府軍在塔利班面前兵敗如山倒相比，如今面對俄軍的烏克蘭人，上至留守基輔的總統澤連斯基，下至接受徵召的普通民眾，都是作戰意志堅定。

本國人民士氣以外，外國援助也很重要，尤其是帶頭表明不會派兵參戰的美國，實際上或明或暗向烏克蘭提供武器等軍事支援。這點可從如今在社交平台廣泛流傳的「烏克蘭的聖標槍」（St Javelin of Ukraine）貼圖可見一斑。美國向基輔提供的「標槍」肩射反戰車導彈，被視為烏軍抗俄關鍵武器，有效反制俄軍裝甲戰車，阻截俄軍地面部隊推進。有海外烏克蘭人受此啟發，參考「抹大拉的馬利亞」肖像來製作「烏克蘭的聖標槍」貼圖，後獲廣傳。華府現準備對烏提供更多標槍導彈，連同歐洲包括武器的新一波軍事援助，烏軍戰力或有增無減。

美助培訓特種兵分享情報

武器以外，美國很可能也有提供情報方面的援助。美國情報部門早就開始協助培訓烏克蘭特種部隊，派遣教官到烏東提供軍事建議，並加強對烏情報分享。翻查紀錄，美國軍事網站military.com去年11月引述曾收到華府簡報的前北約高官消息指出，拜登政府傾向為烏克蘭提供戰場情報，包括共享美國衛星和無人機所收集到的影像和俄軍集結分析。倘若如今成真，對烏軍來說是重要助力。

然而，俄軍攻勢本身未如外界預想般凌厲。過去數年研究俄軍訓練以及在敘利亞和其他衝突時表現的美國軍事智庫學者克拉克（Mason Clark）向網媒Vox坦言，俄軍動向並不符合其軍事教條及平常運作模式，但俄軍隨時可重新調整打法。

（衛報/Euronews/Vox/military.com）

（俄軍侵烏）