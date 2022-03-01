首輪談判未破局 俄軍未停進逼 澤連斯基：關鍵24小時 籲歐盟准加入

烏克蘭與俄羅斯的談判昨在白俄羅斯邊境一方舉行，烏克蘭總統辦公室早前表示，烏克蘭的目標是俄羅斯立即停火並撤出烏克蘭。英超球會車路士班主、俄國富豪艾巴莫域接受烏克蘭請求協助斡旋。然而俄羅斯派員到白俄準備談判後，總統普京周日亦下令核武部隊進入高度戒備狀態，令人質疑談判在此情况下能否取得進展。

烏克蘭總統澤連斯基周日曾稱不期望談判會有突破，但認為即使機會渺茫亦應利用這次機會，其他人就無法怪責烏克蘭沒嘗試制止戰爭；英國首相府發言人稱，澤連斯基周日與英國首相約翰遜通電話時指未來24小時對烏國很關鍵。澤連斯基昨在談判開始前發表錄影演說，呼籲歐盟給予烏克蘭歐盟成員國身分：「我們的目標是跟所有歐洲人在一起。最重要是保持平等。我相信這是公平、有可能的。」他亦呼籲俄軍棄械撤走：「不要相信你們的指揮官，別相信你們的宣傳機器，只要保住自己的性命。」美國總統拜登周一會跟盟友和伙伴通電話，討論協調統一回應。

俄烏戰况兩版本 基輔仍傳爆炸

烏國各地戰事在烏俄和談前持續，首都基輔和第二大城市哈爾科夫仍傳出爆炸聲。烏克蘭內政部表示，哈爾科夫（Kharkiv）周一早上受到俄軍火箭攻擊後，有數十人死亡，數百人受傷。英國廣播公司（BBC）昨報道，東北部城市車尼哥夫（Chernihiv）過去一晚亦受到俄軍猛烈炮轟，但當地仍由烏方控制。俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）周一則引述俄國防部報道，聲稱俄軍控制了札波羅結州（Zaporizhzhya）城鎮別爾江斯克（Berdyansk）和安赫德（Enerhodar），及札波羅結核電站周邊地方，而核電站仍如常運作，但烏克蘭否認核電站落入俄方控制。

澤連斯基曾指自己是俄方頭號目標，英國《泰晤士報》周一指有逾400名俄國僱傭兵抵達基輔，準備執行俄國下令暗殺澤連斯基及其政府官員的任務。報道指他們來自普京其一最親密盟友成立的民兵組織瓦格納集團（Wagner Group），但他們上周六的行動因烏克蘭實施36小時宵禁而受阻。報道又稱自今年1月以來有2000至4000名僱傭兵被派到烏克蘭執行不同任務。西方多國都有官員稱不會阻止國民響應基輔號召，加入烏克蘭新建立的外籍兵團。路透社報道指，歐盟已要求其位於馬德里的衛星中心向烏軍提供俄軍動向的情報。

俄軍推進較專家預期緩慢

另一方面，俄軍推進較不少專家預期緩慢，其一可能性是補給遇阻。科企Maxar Technologies周日發布衛星相，顯示一列由數百輛車組成的俄軍車隊載有燃料、後勤物資，亦包括有裝甲車如坦克、步兵戰車和自走炮，正位處烏國城市伊萬基夫，當地位於基輔以北約64公里。美媒Military Times周日引述美國防部高官稱沒證據顯示俄軍取得任何烏國城市控制權，指俄軍面對烏軍頑強抵抗，亦觀察到俄軍燃料及物資短缺情况。

聯國專員：戰爭已殺逾百平民

俄羅斯周日首度承認侵烏行動中有俄軍死亡但未有透露數字，又聲稱烏軍損失更嚴重。烏克蘭國防部指首4天衝突有逾5000名俄軍陣亡，俄羅斯國防部發言人周日則指俄軍至今擊中1067個烏克蘭軍事目標。聯合國人權事務高級專員巴切萊特周一在聯合國人權理事會表示，俄軍侵烏造成最少102人死亡，包括7名兒童，但實際人數相信更高；烏克蘭內政部周日稱有352名平民死亡。

（BBC/路透社/Military Times/華爾街日報）

（俄軍侵烏）