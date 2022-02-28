政府促發電站改用天然氣 保燃煤儲備

路透社指烏克蘭的大部分煤炭生產都在東部，在兩個分離主義分子控制的地區之內或是附近地方，至於烏國的天然氣除了在本土生產，亦來自俄羅斯輸氣到歐洲市場的管道。季姆琴科稱煤炭的生產或分配受影響只是時間問題，他稱政府已要求DTEK改用天然氣發電；DTEK擁有8座火力發電站，其中一座位於盧甘斯克州。季姆琴科稱烏克蘭已加強在核電站附近的戒備。內政部長顧問上周六表示俄軍正接近東南部城市札波羅結（Zaporizhzhia）一座核電站，並以火箭瞄準該設施。

車臣領袖否認將領被殺

在烏俄衝突中，親俄的車臣派員助俄。上周六《基輔獨立報》（Kyiv Independent）記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）和烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）報道稱，車臣將領圖沙耶夫（Magomed Tushayev）在烏克蘭霍斯托梅利（Hostomel）的戰鬥中被殺。不過車臣領袖卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）在他的Telegram頻道否認圖沙耶夫被殺，並上載影片，顯示圖沙耶夫跟另一名身在烏克蘭的車臣指揮官的影片。

（外交政策/路透社）

（俄軍侵烏）