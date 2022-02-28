近37萬人出逃 波蘭邊境人龍15公里

送家眷出境再折返抗戰

在往匈牙利的邊境，維多利亞（Victoria）將兩個女交給在鄰國邊境等候的親戚，便準備折返家園和丈夫會合。在鄰國羅馬尼亞，36歲奧爾加（Olga）與3個年幼孩子剛渡過多瑙河。她說：「我的丈夫和我們一起來到邊境，然後回到基輔打仗。」

21歲女網球員恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）上周六則通過社交網絡，表示已和妹妹安抵法國。她2018年曾在香港公開賽贏得第一個WTA冠軍。她表示在敖德薩與父母在地下室躲避了兩晚炮轟，雙親決定不惜代價送她兩姊妹出國避難。另外，3名為烏克蘭球隊効力的巴西足球員同於上周六表示，已抵羅馬尼亞。另有一班巴西球員嘗試乘列車出境。巴西政府準備動用運輸機疏散僑民。

運動員避禍 中東留學生徬徨

然而逾萬名中東留學生處境徬徨。他們的政府沒有疏散計劃，又很少人敢越過邊境進入鄰國避難。一些留學生跟許多烏克蘭人一般，在昏暗寒冷的地鐵站或地下室躲避空襲。避難者禦寒衣物和糧水不足，有些避難所還因人多擠迫連蹲坐都有困難。

基輔市稱抗俄首兩夜，有逾80名嬰兒在防空處所出生，其一是上周五地鐵站內由警員協助接生的女嬰米婭，成為鼓舞人心的好消息。

（路透社/法新社/衛報/BBC/紐約郵報）

（俄軍侵烏）