普京令核部隊戒備 烏談判不投降 烏軍重掌第二大城 基輔力保不失

俄羅斯總統普京周日下令其「威懾部隊」進入高度戒備狀態，路透社稱該字眼涵蓋核武部隊在內的部隊。普京在電視演說指西方國家不僅對俄國採取不友善行動，北約主要成員國的高官亦向俄國發表咄咄逼人言論。

外界關注是否有和談機會。烏克蘭總統澤連斯基上周五曾呼籲與俄羅斯總統普京談判，後來不滿俄方提出不現實的談判條件，俄方亦恢復一度暫停的軍事行動。及至周日，克里姆林宮發言人佩斯科夫指俄代表團已抵達白俄城市戈梅利（Gomel），準備與烏方談判。澤連斯基昨日一度拒絕在白俄談判，後來發聲明同意派代表團在沒前提下，到接壤烏國與白俄接壤邊境的普里皮亞特河（Pripyat River）附近談判。另外他昨日較早前在錄影演說中呼籲國際社會取消俄羅斯在聯合國安理會的投票權，指俄方行動近乎種族滅絕。

基輔以南城市油庫被炸釋毒煙

戰况方面，俄羅斯昨日攻勢未有停止，基輔以南城市瓦西里基夫（Vasylkiv）的市長指當地一個油庫受攻擊後起火，官員指火災或釋出毒煙，警告周遭地區以至基輔居民留在室內，關上窗戶。另外，烏克蘭傳媒報道，第聶伯羅河旁邊的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）昨已落入俄軍控制，其市長指俄軍控制執行委員會，撤下所有建築物上的烏克蘭國旗。

烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）官員昨日表示，俄軍已進入該市。哈爾科夫州州長西涅古博夫（Oleg Sinegubov）稱有輕型軍車駛進城市，呼籲居民留在室內。他後來在Telegram公布，指巷戰過後，烏克蘭部隊守住了哈爾科夫市，驅逐了俄軍。至於在基輔，副市長波羅茲尼克（Mykola Povoroznyk）稱昨日市面平靜，正在烏克蘭部隊控制之下，而過去一晚曾與俄軍在市面內衝突，但沒提供詳情。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）昨形容抵抗俄羅斯入侵，是一場保護歐洲未來的戰鬥。他及後在Twitter帖文表示，烏克蘭「72小時抵抗」向世界證明是有可能擊退俄羅斯的侵略。烏內政部的顧問周日稱，有來自白俄的伊斯坎德爾（Iskander）導彈攻擊烏克蘭。

西方情報指俄軍傷亡超預期

連續4天的戰鬥傷亡數字難以核實，不過俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）引述烏克蘭衛生部指最少198烏國人死亡，1115人受傷，烏克蘭又稱殺死逾3500名俄軍，西方國家官員亦指情報顯示俄軍傷亡較估計嚴重。美國防部有官員上周六亦向路透社表示，美方認為俄軍正受到決心堅定的烏軍抵抗而愈見沮喪。該官員指俄軍指揮官似乎未有計劃好足夠燃料及基本後勤支援，現正嘗試調整。

希臘轟俄謀殺10僑民 召大使抗議

希臘上周六（26日）譴責俄羅斯空襲烏克蘭東南部港口重鎮馬里烏波爾（Mariupol）附近3地的村莊，「謀殺」了最少10名希臘人，另致6名僑民受傷，因此傳召俄國駐雅典大使周一到外交部。

（BBC/路透社/半島電視台）

（俄軍侵烏）